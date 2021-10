Chris Eubank Sr pense que Canelo Alvarez et Gennady Golovkin auraient lutté contre un premier Nigel Benn alors que d’anciens ennemis se réunissent en direct sur talkSPORT

Chris Eubank Sr a déclaré à Conor Benn qu’il pensait que son père, Nigel, aurait battu Gennady Golovkin à son apogée et aurait donné à Saul « Canelo » Alvarez un « combat 50/50 ».

Benn et Eubank ont ​​partagé l’une des rivalités les plus virulentes et passionnantes au sein d’un ring britannique de l’histoire, mais sont maintenant en paix après les conclusions de leurs carrières respectives.

Benn et Eubank ont ​​offert aux fans du monde entier un divertissement de classe mondiale dans et hors du ring

Maintenant, avec leurs jours de combat derrière eux, les anciens ennemis parcourent le pays ensemble pour célébrer leurs affrontements emblématiques.

En plus de leurs responsabilités promotionnelles, Benn et Eubank défendent la carrière de leurs fils, Conor et Chris Jr, alors qu’ils tentent de naviguer dans les eaux professionnelles de la boxe professionnelle.

Au cours d’une conversation entre Chris Sr et Conor sur talkSPORT, le concurrent en plein essor des poids welters a demandé à Eubank comment il pensait qu’il se serait comporté aux côtés de certains des grands poids moyens actuels de cette époque.

Jamais du genre à manquer un battement, l’ancien champion du monde des deux poids a plutôt opposé Benn aux légendes de cette génération dans des matchs fictifs et avait une théorie intéressante.

Nigel et son fils Conor ont parlé à Eubank Sr, en direct sur talkSPORT

Canelo a affronté Golovkin à deux reprises pour les titres mondiaux des poids moyens en 2017, puis en 2018

« Eh bien, je ne vais pas parler de moi car cela peut sembler effacé, alors laissez-moi parler de votre père », a-t-il déclaré sur Breakfast.

« Ce que GGG ferait, il viendrait se battre – il ne cherche pas à courir. Donc il marcherait dans la dynamite.

« Je choisirais Nigel pour être le vainqueur parce que GGG est génial, mais il est loin du calibre de Gerald McClellan », a-t-il ajouté en clin d’œil à l’ancien champion des poids moyens qui a été contraint de se retirer de la boxe avec une grave lésion cérébrale en 1995. après avoir combattu Benn.

«Donc, quand vous regardez Canelo aussi, c’est un combat 50/50 parce qu’il a toutes les compétences et l’obéissance pour apprendre à perfectionner l’art.

« Il a tout ça avec lui, il est brillant. »