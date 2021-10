Chris Evans alimente les rumeurs de rencontre avec Selena Gomez dans une nouvelle vidéo

Chris Evans et Selena Gomez sortent-ils ensemble ? C’est la question que se posent de nombreux fans ces derniers temps. Evans a indirectement alimenté cette spéculation avec l’une des récentes vidéos qu’il a publiées sur son histoire Instagram, par Us Weekly.

Mardi, la star des Avengers a posté une vidéo de lui-même jouant « Purple Rain » au piano. Il n’a pas fallu longtemps pour que plusieurs utilisateurs de médias sociaux commencent à disséquer le clip, l’un partageant ce qu’ils pensent être un signe que Gomez traînait avec Evans au moment où la vidéo a été prise. Ils ont posté la vidéo de l’acteur, qu’ils ont sous-titrée avec : « Est-ce Selena ?! » L’individu a zoomé sur ce qu’il croyait être une réflexion sur le piano et a écrit : « Dont [sic] la brune en train de filmer en bas à droite Chris ? »

Les fans semblaient être divisés sur la question de savoir si c’était en fait un signe qu’Evans était avec Gomez. Un utilisateur de TikTok a écrit qu’il n’avait « jamais remarqué » cela lorsqu’il avait regardé le clip pour la première fois. Cependant, un autre a déclaré qu’il pensait que c’était simplement la couverture des touches du piano. Un autre fan a également noté que Gomez avait récemment coupé ses cheveux et qu’une coiffure plus courte aurait été reflétée s’il s’agissait de la chanteuse.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs d’Evans et Gomez continuent de se répandre comme une traînée de poudre. La spéculation a commencé début octobre lorsque les fans ont remarqué qu’Evans et Gomez avaient été vus quitter le même studio. Ils ont été vus dans le même restaurant quelques jours plus tard. Il a également été rapporté que la star de Captain America a récemment suivi l’ancienne star de Disney sur Instagram. Bien qu’aucun des deux n’ait parlé des rumeurs de relation, Gomez a exprimé son intérêt pour Evans dans le passé.

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live en 2015, Gomez a admis avoir le béguin pour l’acteur. Elle a dit à l’époque: « J’ai en quelque sorte le béguin pour Chris Evans. N’est-il pas mignon? Il est très mignon. Oh mec, il va soit me détester, soit m’aimer. » Gomez a déjà été liée à Justin Bieber, avec qui elle est sortie par intermittence pendant plusieurs années avant de l’annuler pour de bon en 2018, et The Weeknd, avec qui elle est sortie en 2017. Evans a été lié pour la dernière fois à la comédienne et actrice Jenny Slate de 2016 à 2018.