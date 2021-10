Chris Evans dans le rôle du jeune Buzz l’Éclair vu comme un tir politique sur Tim Allen

Il y a un nouveau Buzz l’Éclair en ville – un plus jeune, plus chair que plastique – et il est joué par Chris Evans … suscitant une conversation pour savoir si Tim Allen a été raide sur la politique.

Disney vient de publier la bande-annonce de leur préquelle « Toy Story », intitulée simplement « Lightyear », et tout tourne autour de l’histoire d’origine de Buzz – avant qu’il ne soit réimaginé en figurine d’action, semble-t-il.

Je suis couvert de chair de poule. Et le sera à chaque fois que je regarderai cette bande-annonce. Ou écoutez une chanson de Bowie. Ou avoir la moindre pensée entre maintenant et juillet car rien ne m’a jamais fait ressentir plus de joie et de gratitude que de savoir que je fais partie de cela et c’est fondamentalement toujours dans mon esprit

pic.twitter.com/bq5573GcrM – Chris Evans (@ChrisEvans) 27 octobre 2021 @ChrisEvans

Comme nous l’avons dit, CE a été choisi pour exprimer le personnage – et bien que nous ne l’entendions pas beaucoup parler dans ce teaser, il prononce un mot à la fin qui donne un aperçu de ce à quoi il ressemblera. Franchement, c’est très Allen-esque, ce qui soulève la question … pourquoi ne pas simplement appuyer à nouveau sur TA ???

C’est ce qui est en débat ici, et il existe différents points de vue sur la question. D’une part, certains sont heureux d’en avoir terminé avec l’ère Tim Allen-Buzz l’Éclair … qualifiant Chris de « mise à niveau ». Une partie du raisonnement derrière cela est cependant politique, car les critiques amateurs n’aiment pas les opinions politiques de Tim.

Chris Evans exprimant Buzz Lightyear au lieu de Tim Allen est une mise à niveau. Désolé, pas désolé. — Rob M. | Tokkan (@tokkanram) 27 octobre 2021 @tokkanram

Comme vous le savez, Tim est un fier conservateur et, ces dernières années, il a dû faire face à des réactions négatives à Hollywood largement libéral pour cela – en particulier dans le Atout ère. Alors on se demande… si Tim était un libéral, les gens seraient-ils si heureux de le rejeter ???

Il y a une autre prise, qui est que le film capture les jeunes années de Buzz, il est donc logique qu’il ait une voix légèrement différente et plus jeune – donc, ce n’est peut-être pas du tout un coup politique bon marché.

Une façon de vraiment évaluer cela pourrait être si Woody obtient une préquelle, et Tom Hanks obtient la botte de cowboy pour un nouvel acteur de voix. Si c’est le cas, alors ce ne serait pas l’ombre de Tim – mais s’ils restaient avec Tom … vous auriez à dire que quelque chose ne va pas.

À l’infini… et au-delà des pâles ???