Chris Evans de Marvel révèle quel vengeur il aimerait être à part Cap, et pourquoi cela ne fonctionnerait pas

Comme Chris Evans l’a mentionné, Robert Downey Jr. n’a pas seulement joué à Iron Man (alias Tony Stark), il était le personnage de Marvel. Tout comme Captain America d’Evan, il est probablement prudent de supposer que de nombreux fans de Marvel ne pourraient pas gérer quelqu’un d’autre en tant qu’Iron Man (pas même Evans). Cela est particulièrement vrai après la mort émotionnelle et dramatique de Tony Stark dans Endgame. Contrairement à d’autres franchises et univers de super-héros, Marvel a rarement refondu les rôles. À ce stade, les gens voient également Tony Stark et Downey comme une seule et même chose pour Evans, mais au moins il était réaliste quant à la présence de Downey dans l’univers Marvel.