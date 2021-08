Chris Evans et Scarlett Johansson font équipe pour un film d’action des écrivains de Deadpool

in

Chris Evans et Scarlett Johansson, deux superstars de l’univers cinématographique Marvel, devraient apparaître ensemble dans un autre film, mais ce n’est pas une nouvelle bande dessinée ou un nouveau film de super-héros.

Evans et Johansson joueront dans le film Ghosted, qui est décrit comme un “projet de film d’aventure”. Il est produit pour Apple.

Dexter Fletcher, qui a réalisé Rocketman, réalise Ghosted. Les scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, écrivent le scénario et produisent.

L’intrigue est un secret, mais The Hollywood Reporter l’a décrite comme une “aventure d’action romantique de haut niveau dans la veine de Romancing the Stone, le film d’aventure de 1984 mettant en vedette Michael Douglas et Kathleen Turner”.

Johnasson poursuit actuellement Disney pour la façon dont Black Widow est sorti en salles et sur Disney+. Ghosted est le deuxième film auquel elle a signé depuis que le procès a été rendu public; elle apparaîtra également dans le prochain film de Wes Anderson.

Quant à Evans, il a déjà travaillé avec Apple auparavant sur le drame Defending Jacob. On ne sait pas si Johansson (Black Widow) et Evans (Captain America) reviendront ou non au MCU.