Chris Evans et Scarlett Johansson s’associent pour une nouvelle aventure d’action Apple TV+

L’un des duos dynamiques de Marvel se réunit pour une nouvelle romance d’action-aventure pour Apple TV+. Chris Evans et Scarlett Johanson poursuivront leurs nombreuses années et projets en tant que co-stars de Ghosted, un nouveau film réalisé par Dexter Fletcher de Rocketman. Alors que l’intrigue du film qui coûtera sûrement cher est gardée sous clé, The Hollywood Reporter a décrit Ghosted comme “une aventure d’action romantique de haut niveau dans la veine de Romancing the Stone”.

Ghosted sera écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes derrière Deadpool et Zombieland, donc ce film promet d’être un jeu tendu mais amusant. À partir de 2004 The Perfect Score, Evans et Johansson ont travaillé ensemble sur huit films différents, dont la comédie romantique de 2007 The Nanny Diaries et plusieurs entrées dans l’univers cinématographique Marvel.

Johansson a parlé du podcast Jess Cagle de SiriusXM avec Julia Cunningham en juin sur sa relation de travail et la véritable amitié qu’elle a construite au fil des ans. “Je suis très proche de Chris depuis si longtemps. La première fois que nous avons travaillé ensemble, nous avons tourné un film intitulé The Perfect Score quand j’avais 17 ans. Chris, je pense, avait 18 ou 19 ans. Et nous étions à Vancouver pendant , vous savez, quel que soit le nombre de mois”, a expliqué Johansson. “Et c’était comme la chose la plus proche que j’aie jamais eu d’aimer une expérience universitaire parce que, vous savez, nous étions un groupe d’entre nous là-bas, euh, juste en quelque sorte rester dans le même hôtel et travailler et sortir et, vous savez, il était, c’était très amusant.”

“J’ai ensuite eu l’opportunité de retravailler avec Chris sur The Nanny Diaries”, a poursuivi la star de Black Widow. “Et, je, vous savez, je pense que Chris et moi, nous rions tellement ensemble. Nous… trouvons beaucoup d’humour dans les choses qui sont ironiques. Et je, vous savez, nous, nous avons juste, nous avons juste un grande amitié.”

“Et je pense que de la même manière que Steve et Nat, nous passons beaucoup de temps à parler de relations”, a expliqué Johansson, soulignant comment leur relation reflète leurs alter ego de super-héros. “Nous passons beaucoup de temps à parler de nos familles, des relations des autres, comme tout ça, vous savez, nous pourrions parler pendant des heures, et de toutes sortes de choses. Et, je pense d’une certaine manière comme une grande sœur relation que Nat a parfois avec Steve, je pense que nous, même si Chris a quelques années de plus que moi, mais je pense que nous avons en quelque sorte la même dynamique, vous savez, et c’est, ouais, c’est juste, maintenant je suis réalisant alors que nous en parlons, que toutes mes amitiés se reflètent dans l’univers des Avengers, ce qui est si drôle. Mais, oui, je veux dire, je pense que c’est comme ça que nous sommes en tant qu’acteurs, n’est-ce pas ? vous savez, et, vous savez, dans ce cas, nous avons eu beaucoup de chance parce que nous nous aimons tous tellement et nous sommes comme cette étrange famille dysfonctionnelle.”