Chris Evans l’homme le plus sexy 2021. L’acteur a remporté le titre d’homme le plus sexy selon le magazine People et apparaîtra sur la couverture de l’édition spéciale la semaine prochaine, assurent plusieurs sources à Pagesix.

Des sources ont confirmé que l’acteur de ‘Captain America’ et ‘Knives Out’ avait décroché le titre l’année dernière, mais les patrons ont pensé qu’il valait mieux le laisser attendre encore un an après le « scandale » pour avoir divulgué en ligne une photo privée de son pi. ..pi. Rappelles toi? MDR!

Chris Evans – qui a exprimé Buzz l’Éclair dans le prochain film dérivé de Toy Story – sera révélé comme le L’homme le plus sexy 2021 en couverture de People la semaine prochaine. Bien sûr, ce ne sera plus une surprise grâce aux sources toujours fiables. IL POSSÈDE!

L’année dernière, Michael B. Jordan a pris le titre, et une source a déclaré au média : « Chris était en discussion pour prendre la couverture l’année dernière, mais ce n’était pas le bon moment. » Ok, ça ne sonne pas bien pour Michael, ok ?

Captain America, 40 ans, a partagé « en voulant involontairement » une photo de ses bijoux à ses 5,7 millions de followers tout en jouant à « Heads Up ». Il a été révélé dans une galerie de photos et de vidéos. Chris a immédiatement supprimé l’image, mais de toute évidence, les gens ont pris des captures d’écran et l’ont posté sur Twitter, ce qui a rendu les fans fous.

Quoi qu’il en soit, Chris Evans est l’homme le plus sexy 2021 People, il est en couverture spéciale la semaine prochaine.