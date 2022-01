Chris Evans serait en pourparlers pour jouer dans Gene Kelly Biopic

La star de Captain America, Chris Evans, serait en pourparlers pour jouer dans un film sur Gene Kelly, la star de cinéma musicale emblématique de Singin’ In The Rain. La nouvelle survient quelques semaines seulement après qu’une autre star de Marvel Studios, Tom Holland, a confirmé qu’il allait faire un film sur le contemporain de Kelly, Fred Astaire, pour Sony. Le projet Kelly est basé sur une idée qu’Evans a eue lui-même, rapporte Deadline.

Le film sans titre sera une histoire fictive sur un garçon de 12 ans qui travaille au parking MGM à Hollywood en 1952. Le garçon crée une amitié imaginaire avec Kelly, qui développe son prochain film. Il n’y a pas encore de studio attaché au projet, mais il a des producteurs. Mark Kassem produira avec Evans, tandis que T-Street Productions de Rian Johnson et Ram Bergman produiront également. Evans, Johnson et Bergman ont déjà travaillé ensemble sur Knives Out.

John Logan écrira le script. Il a de l’expérience avec des projets liés à l’histoire d’Hollywood, puisqu’il a écrit les scénarios du biopic de Martin Scorsese sur Howard Hughes L’aviateur et RKO 281, un film de HBO de 1999 sur la réalisation de Citizen Kane. Logan a été nominé aux Oscars pour Gladiator, The Aviator et Hugo. Il a également travaillé sur les films de James Bond Skyfall et Spectre.

Le projet Kelly pourrait ne pas obtenir le soutien de sa succession. Le 6 décembre, après que Holland a annoncé qu’il ferait un biopic sur Astaire, la veuve de Kelly, Patricia Ward, a écrit sur Facebook qu’il ne voulait pas qu’un film sur sa vie soit tourné. « Je ne peux pas vérifier ce qu’Astaire pensait de la perspective d’un biopic, mais je peux dire – fermement – que c’était une chose que Gene a spécifiquement demandé de NE PAS faire », a écrit Ward sur Facebook. « J’ai exprimé avec véhémence les sentiments forts de Gene à ce sujet et je continuerai de l’être. J’espère que les gens respecteront ce qu’il voulait. »

Kelly est considéré comme l’un des cinéastes de comédies musicales les plus innovants de l’histoire d’Hollywood. Il a joué et co-réalisé Singin’ in the Rain, On the Town, It’s Always Fair Weather et Brigadoon. En 1952, il reçoit un Oscar spécial pour son travail sur Un Américain à Paris. Sa seule nomination aux Oscars en compétition est survenue en 1946 pour Anchors Aweigh. En 1982, il a reçu un Kennedy Center Honor. Kelly est décédée en 1996 à 83 ans.

Quant à Evans, bien qu’il ait fini de jouer à Captain America dans l’univers cinématographique Marvel (pour l’instant), il a une année 2022 chargée. Il exprime Buzz Lightyear dans Pixar’s Lightyear, qui s’ouvre le 17 juin. Il joue également dans Joe et Anthony Russo film d’espionnage all-star L’homme gris, qui met également en vedette Jessica Henwick, Ana de Armas, Ryan Gosling et Billy Bob Thornton.