Les colocataires avec avantages Maggie (Allison Miller) et Jamie (Chris Geere) vivent à nouveau ensemble, cette fois à Boston (au lieu d’Oxford) et dans l’appartement de son ex-petit ami Gary (James Roday Rodriguez). (Gary reste chez leur amie Delilah, surveillant ses enfants, pendant qu’elle est en France.)

Jamie s’est envolée pour être avec Maggie après avoir découvert qu’elle était enceinte (lors d’un dépistage du cancer) et a décidé de ne pas garder le bébé dans l’épisode 6. Et quand il est prêt à rentrer à la maison dans l’épisode 7, elle lui suggère d’attendre jusqu’à après sa projection et ils retournent ensemble. Il accepte rapidement.

Geere dit à TV Insider ce qui attend le triangle Gary-Maggie-Jamie et plus encore.

Je suis content que Jamie reste aux États-Unis parce qu’il est tellement amusant.

Chris Geere: Il est très difficile d’entrer dans le backend d’une relation vraiment réussie. Je pense que je me fais vraiment un nom ici, en entrant et en perturbant tout.

L’état de la relation de Maggie et Jamie est mieux décrit comme «c’est compliqué», n’est-ce pas?

Le déménagement à Boston a complètement déplacé le poteau de but. Cela leur donne l’occasion de se demander vraiment s’ils ont un avenir ensemble. La quarantaine et le fait que Jamie reste dans la maison de Gary rend les choses encore plus compliquées, donc c’est perturbateur, c’est compliqué. Mais Jamie reste sur la bonne voie pour faire ce qu’il a l’intention de faire: faire [Maggie] sentir qu’elle pourrait retrouver son indépendance. Cela lui donnera la confiance nécessaire pour prendre des décisions par elle-même.

Jamie n’aide pas à fouiner dans l’appartement de Gary et à trouver la bague [Gary had for Maggie].

Je ne pense pas que son intention était de perturber les choses de cette ampleur, mais c’est évidemment le cas. Parfois, même lorsque des choses se produisent qui ne sont pas nécessairement bonnes sur le papier, elles invitent à une conversation qui fera progresser légèrement les choses. Dans les prochains épisodes, il y aura des discussions assez gênantes dans le triangle amoureux. Ils sont très drôles.

Will Darcy [Gary’s girlfriend, played by Floriana Lima] faire partie de ça?

Oui. C’est un carré d’amour. Je pense que c’est un triangle amoureux avec les trois et je suis un peu le bouffon de la comédie qui fait apparaître des choses souvent perturbantes. Croisons les doigts, tout ira bien. C’est une pièce de théâtre qui dure toute la saison.

L’expression de Jamie lorsque Maggie partait pour Boston suggérait fortement qu’il avait développé des sentiments pour elle au-delà des colocataires avec avantages.

Il est tombé amoureux d’elle. Il est tombé amoureux d’elle très vite et pourtant il essaie de cacher ces sentiments parce qu’il est très conscient de ses situations. Il se garde pour la protéger.

Il y a cette facilité entre Jamie et Maggie. Pourquoi?

Cela remonte à l’époque où nous n’avions pas tous à faire tourner notre monde autour des relations et de la longévité d’une relation. Cela revient à la base de savoir si vous aimez simplement passer du temps avec une autre personne avant de devoir vous engager à payer des hypothèques ensemble, à acheter une maison et à fonder une famille. Vous pouvez danser et chanter et être stupide. Cela leur rappelle qu’ils ont un peu fait ressortir le petit enfant l’un dans l’autre. C’était rafraîchissant pour eux deux parce qu’il avait déjà été marié et qu’elle avait traversé tout avec le cancer, [Gary]et déménager en Angleterre. C’est juste un peu de lumière dans ce qui a été une année d’obscurité. Ils se servent l’un de l’autre pour la lumière.

Y a-t-il autre chose que ses sentiments pour Maggie qui ont poussé Jamie à dire oui à rester aux États-Unis?

Il veut voir à travers son agenda, qui était de s’assurer qu’elle allait bien. Il ne partira qu’une fois qu’il aura cru que son travail – pour lui faire sentir qu’elle peut être la meilleure qu’elle puisse être – a été accompli. C’est un peu une douce histoire d’amour de cette façon.

Quand Jamie interagira-t-il avec le reste du groupe d’amis? D’abord, il a été séparé en étant dans un autre pays et maintenant COVID.

Malheureusement, c’est tout. Il n’y a aucune interaction avec le reste du gang, à l’écran et hors écran. Je ne les ai rencontrés que sur Zoom pour les lectures de table, ce qui était très étrange, essayant de créer un lien avec un casting déjà établi avec lequel, grâce à COVID, je n’avais pas le droit d’interagir dans la vraie vie. Personnellement, j’étais très nerveux à l’idée de faire partie d’une scène complète avec tous, mais à cause du scénario et à cause du COVID à l’écran et hors écran, c’était à peu près juste Allison et moi qui faisions un jeu à deux tout au long de la saison. C’était très particulier en tant qu’acteur de faire cela et en tant que personnage pour ces deux personnes qui ne se connaissent vraiment pas très bien d’être jetées dans les profondeurs avec de nombreux problèmes, en particulier la grossesse.

J’adorerais voir la réaction de Jamie à tout ce qui se passe avec le reste du groupe.

Je sais. Il s’entendrait très bien avec les personnages de Romany et Christina [Rome and Regina]. Il propose des suggestions sur la façon de réparer les choses et cela ne fonctionne pas toujours et il y met beaucoup le pied, surtout quand il fouille dans la maison de quelqu’un.

Allons-nous voir une autre facette de Jamie pendant qu’il est aux États-Unis?

Il est moins dur, plus solidaire qu’il ne l’a jamais été. Il y a une jolie réplique, dont je ne peux pas vraiment parler pour le moment, mais elles font référence à un personnage de fiction très célèbre et il est comme ça. Il est là pour faire du bien. C’était mon rôle à venir: être une raison pour laquelle elle peut sentir qu’elle peut à nouveau être elle-même, être à nouveau cette personne forte et indépendante.

Qu’allons-nous apprendre de plus sur Jamie?

Beaucoup. Il y a encore quelques épisodes après ça dans lequel je suis. Il baisse la garde. Pour le moment, il a été soit l’épaule sur laquelle pleurer, soit le soulagement comique. Il y a un temps où il révèle un côté plus doux, plus sensible, sentimental. J’ai vraiment aimé faire ces scènes.

