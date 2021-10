Chris Harrison, ancien animateur de « Bachelor », fiancé à Lauren Zima

Chris Harrison se prépare à être un homme marié – il vient de proposer à Lauren Zima … ET ELLE A DIT OUI !!!

L’ancien animateur de « Bachelor » a annoncé lundi qu’il avait posé la question à sa petite amie animatrice de divertissement, et elle a accepté avec joie, faisant clignoter le rocher géant et embrassant son futur mari.

Chris s’est adressé à IG et a posté une photo de lui à genoux et glissant la bague au doigt de Lauren, en écrivant … « Je t’aime @laurenzima Le prochain chapitre commence maintenant! » On dirait que ce moment de fiançailles s’est déroulé dans une cave de Napa Valley.

Lauren – une animatrice d’ET – a rendu la pareille avec son propre message, en disant … comme ça. Tu es le partenaire le plus incroyable. Merci de m’aimer, de m’avoir défendu et de m’avoir demandé de t’épouser. Voici le prochain chapitre incroyable, et tout le reste. «

Chris et Lauren vont bien depuis au moins 2 ans maintenant – ils ont été rendus publics pour la première fois lors d’une soirée pré-SAG Awards en janvier 2019, posant ensemble sur le tapis rouge devant les caméras. Nous les avons vus main dans la main plusieurs fois depuis… alors même que CH traversait son sortie controversée du « Bachelor ». À travers tout cela, Lauren était à ses côtés.

Ce sera le deuxième mariage de Chris — il était avec Gwen Harrison pendant près de 18 ans, avant de se séparer en 2018. Il a deux enfants issus de cette relation. Ce sera aussi le deuxième mariage de Lauren.

Félicitations à l’heureux couple !!!