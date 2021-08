Chris Harrison, ancien animateur de ‘Bachelor’, revient sur les réseaux sociaux après la sortie de l’émission

Chris Harrison est revenu sur Instagram pour la première fois en deux mois pour célébrer sa propre histoire d’amour. L’ancien animateur de The Bachelor a célébré son troisième anniversaire avec sa petite amie, la correspondante de Entertainment Tonight Lauren Zima. Harrison, 50 ans, a quitté la franchise Bachelor en juin après avoir été critiqué pour avoir défendu la candidate de The Bachelor Rachael Kirkconnell au milieu de son scandale de racisme.

“Un autre voyage incroyable autour du soleil avec cette belle femme”, a écrit Harrison, à côté d’une galerie de photos avec Zima, 33 ans. “Je t’aime pour ta sagesse, ta force, ta vulnérabilité, ta théâtralité, ta compassion, tes conseils, tes rires, ta grâce… ton amour . La seule femme qui peut rester chic comme s— tout en faisant une usurpation d’identité de Voldemort. Je t’aime LZ Joyeux anniversaire ! J’ai hâte de voir ce que le prochain voyage autour du soleil nous apportera. “

Zima a également partagé un message d’anniversaire samedi. “Trois ans de couchers de soleil avec toi, et je me sens plus bénie que jamais de pouvoir vivre chaque jour avec toi”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’il est un “partenaire incroyablement incroyable”. Elle a poursuivi en écrivant : “Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, je suis reconnaissante que nous nous saluions et vivions le lendemain ensemble. C’est ringard, c’est romantique, c’est vrai… Je t’aime pour toutes les bonnes raisons. “

Harrison a hébergé toutes les séries Bachelor Nation pour ABC jusqu’au début de cette année. En février 2021, les fans de Bachelor ont trouvé des photos de Kirkconnell assistant à un bal sur le thème d’avant-guerre en 2018 alors qu’elle était à l’université. Après que les images aient été largement partagées parmi les fans, Rachel Lindsay a interrogé Harrison sur les photos sur Extra, où il l’a défendue. Kirkconnell s’est excusé pour les photos et a reçu la dernière rose de Matt James. Bien que James et Kirkconnell aient déclaré avoir rompu lors de la spéciale After the Final Rose, les deux se sont depuis réunis.

Harrison s’est également excusé pour ses commentaires et Emmanuel Acho a été invité à accueillir le spécial Final Rose de James. Les anciennes stars de Bachelorette Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont été choisies pour accueillir la saison The Bachelorette de Katie Thurston, qui est toujours en cours. Adams et Bristowe ont été choisis pour accueillir la saison de Michelle Young, qui débutera en octobre. Bachelor in Paradise débutera le lundi 16 août avec une liste d’hôtes célèbres.

Le 8 juin, Harrison a annoncé qu’il quittait définitivement la franchise The Bachelor. “J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre”, a-t-il écrit sur Instagram à l’époque. “Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie.”