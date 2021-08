Chris Harrison est revenu sur Instagram pour la première fois depuis la sortie du baccalauréat

Chris Harrison est baaaaack.

L’ancien visage de Bachelor Nation, 50 ans, a rompu son silence sur Instagram ce week-end avec son premier post depuis que sa sortie de la franchise Bachelor est devenue officielle plus tôt cet été.

De manière appropriée, pour un gars dont la gloire a passé la majeure partie des 20 dernières années en tant qu’arbitre officieux des Jeux olympiques de l’amour, le retour de Chris à IG était une célébration de sa relation.

Chris a écrit un hommage à sa petite amie, Lauren Zima, en l’honneur de leur anniversaire, et a également partagé plusieurs photos soulignant leur amour digne d’une rose.

“Encore un incroyable voyage autour du soleil avec cette belle femme”, a-t-il écrit en légende de l’article. “@laurenzima je t’aime pour ta sagesse, ta force, ta vulnérabilité, ta théâtralité, ta compassion, tes conseils, tes rires, ta grâce… ton amour. La seule femme qui peut rester chic comme merde tout en faisant une usurpation d’identité de Voldemort. Je t’aime LZ Joyeux anniversaire ! Hâte de voir ce que nous apportera le prochain tour du soleil ❤️. ”

Les images sont toutes très célibataires, mais la dernière image – de Chris tenant Lauren alors qu’ils se tiennent sur une plage et regardent le soleil se coucher à l’horizon – est tout droit sortie d’un rêve de fièvre de la semaine de Fantasy Suite.

Le poste est le premier de Chris depuis l’annonce de la nouvelle que sa sortie de l’hébergement The Bachelor et The Bachelorette était permanente plus tôt cet été, plusieurs mois après son interview controversée avec l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay dans laquelle il a défendu la candidate de l’époque Rachael Kirkconnell, qui faisait face au racisme allégations à l’époque.

Dans un article du 8 juin, l’ancien animateur a abordé la nouvelle (mais pas le contexte plus large), en écrivant: “J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. “

