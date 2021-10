Chris Harrison, l’animateur évincé du « Bachelor », fiancé à sa petite amie Lauren Zima

L’ancien hôte de Bachelor Chris Harrison a partagé lundi des nouvelles positives sur sa vie personnelle. Comme Us Weekly l’a noté, Harrison a révélé que lui et sa petite amie de longue date, Lauren Zima de Entertainment Tonight, étaient fiancés. Harrison et Zima ont commencé à sortir ensemble en août 2018.

Harrison et Zima ont annoncé la nouvelle sur Instagram. Pour le moment, le seul article sur le compte de Harrison présente des photos des fiançailles du couple. Dans les clichés, on peut voir l’ancien hôte se mettre à genoux pour proposer à Zima. Les autres photos montrent l’heureux couple regardant le nouveau bling de Zima et partageant un toast à leurs noces imminentes. Harrison a sous-titré le message avec: « Je t’aime @laurenzima Le prochain chapitre commence maintenant! »

Comme Harrison, Zima a également partagé la nouvelle passionnante sur Instagram. Elle a republié les mêmes photos de son futur mari et a écrit une belle légende sur leur relation pour démarrer. Dans sa légende, la journaliste a expliqué à quel point le lien du couple est vraiment fort. « Nous nous disons cela tout le temps, et nous l’avons répété dans un moment inoubliable ce week-end : je ne savais pas que l’amour pouvait être comme ça », a écrit Zima. « Tu es le partenaire le plus incroyable. Merci de m’aimer, de m’avoir défendu et de m’avoir demandé de t’épouser. Voici le prochain chapitre incroyable, et tout le reste. »

Les nouvelles des fiançailles du couple arrivent au milieu d’une année intéressante pour Harrison en ce qui concerne sa carrière. Plus tôt cette année, pendant la saison de Matt James de The Bachelor, Harrison s’est engagé dans une interview avec l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay pour Extra. Dans l’interview, l’animateur a minimisé les allégations de racisme contre la candidate Rachael Kirkconnell et a visé la « police réveillée ». Il a ensuite présenté des excuses pour ses déclarations et a déclaré qu’il prendrait du recul par rapport à la franchise, déclarant, en partie: « En excusant le racisme historique, je l’ai défendu. J’ai invoqué le terme » police réveillée « , ce qui est inacceptable. J’ai honte d’avoir été mal informé. J’avais tellement tort. »

Il a été déterminé plus tard que ce pas en arrière serait un mouvement permanent. En juin, Harrison a annoncé sa sortie officielle de la franchise Bachelor. Il a écrit sur Instagram à l’époque: « J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous ‘ avons fait ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. «