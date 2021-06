in

La Bachelorette est revenue pour sa 17e saison le 7 juin, et la recherche de l’amour de Katie Thurston se déroule sans l’hôte habituel. Comme nous le savions déjà, Chris Harrison n’héberge pas cette saison à la suite d’une récente controverse – il est également hors de la franchise – et les anciennes Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe prennent plutôt position.

Tayshia et Kaitlyn ont commencé leur première nuit en tant qu’hôtes attendant l’arrivée de Katie et, partant de leurs expériences, imaginant comment elle doit se sentir. Entre cette conversation et celle qu’ils ont eue avec Katie après l’avoir surprise (elle a dit qu’elle pensait qu’elle le ferait toute seule), il y avait beaucoup d’emphase sur le fait qu’ils soient là pour elle.

“Nous avons été à la place de Katie, dans cette position, et je pense que Tayshia et moi pouvons l’aider à naviguer dans toutes ces relations”, a expliqué Kaitlyn.

Katie leur a demandé tous les conseils qu’ils avaient pour elle, et les deux ont convenu qu’elle ne devrait exclure personne la première nuit. Tayshia a souligné que Zac Clark n’était pas son premier choix lors de la première nuit. Ils ont ensuite regardé (et partagé leurs réflexions sur) les gars alors qu’ils se garaient pour rencontrer Katie.

Pour la plupart, les téléspectateurs ont adoré avoir Tayshia et Kaitlyn comme hôtes.

tayshia et kaitlyn vont faire oublier à tout le monde le nom de chris harrison #TheBachelorette pic.twitter.com/k7HvtAXqMp – mari (version de Taylor) (@marishakishviIi) 8 juin 2021

regarder tayshia et kaitlyn parler à katie est tellement sympa comme si j’étais la bachelorette je préférerais tellement parler à deux femmes de mon âge qu’à un gars qui pourrait être mon père oh mon dieu lol – ellie schnitt (@holy_schnitt) 8 juin 2021

D’accord, je vais le dire, Tayshia et Kaitlyn sont 700 fois meilleures que Chris Harrison ne l’a jamais été #bachelorette pic.twitter.com/586ES017gr – dëvön (@litteralydevon) 8 juin 2021

Chris Harrison Tayshia et

comme hôte vs kaitlyn comme

hôtes#TheBachelorette pic.twitter.com/baTI900azJ – Kathleen (@kathleen_hanley) 8 juin 2021

Cependant, certains ont raté Harrison et pensaient que ce n’était pas pareil sans lui.

pourquoi zoomons-nous constamment sur kaitlyn et tayshia ? ramener le père Chris Harrison. j’en ai déjà fini.#LaBachelorette – marque kami (@kameronmichele) 8 juin 2021

OMG……Tayshia et Kaitlyn sont un grand NON..ennuyeux

NOUS AVONS BESOIN DE CHRIS HARRISON#TheBachelorette #BachelorNation #TheBachelor – 🌻🌺🌸tee_ess_cee 🌻🌺🌸 (@tee_ess_cee) 8 juin 2021

grande humeur: manque Chris Harrison comme beaucoup #LeBachelorette #Bachelorette #BachelorNation @BacheloretteABC – Tiffany Seitz (@tiffany__seitz) 8 juin 2021

Ensuite, il y en avait d’autres qui ont admis que le changement n’était pas si perceptible.

Tbh, je n’avais même pas remarqué que Chris Harrison manquait à l’appel ! 40 minutes après le début de l’épisode 🤷🏾‍♀️ #bachelorette – Armonie (@DeeplyUndefined) 8 juin 2021

Je n’avais même pas réalisé que Chris Harrison manquait à la bachelorette .. – géorgie 🦋🪐 (@georgiaamalo) 8 juin 2021

Est-ce mauvais qu’il m’ait fallu jusqu’à la #roseceremony pour me rendre compte qu’il n’y avait pas de Chris Harrison ? 😬 😅 Je me demandais ce qui manquait 🤣 #iforgot #BacheloretteABC #BachelorNation – Melhia ‘Meow’ KP (@MelhiaKyraPiot) 8 juin 2021

Qu’est-ce que tu penses? Votez dans notre sondage ci-dessous.

La Bachelorette, les lundis, 8/7c, ABC