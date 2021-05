Chris Hemsworth et Tom Hiddleston sont actuellement deux des plus grands noms d’Hollywood, mais ce n’était pas toujours le cas. Avant d’être choisis dans Thor en 2011, les deux n’étaient pas bien connus du public américain, et de nombreux experts considéraient leurs castings dans Thor comme un pari majeur de la part de Marvel Studios. Avance rapide dix ans plus tard, et Chris Hemsworth se souvient de cette affirmation avec un post Instagram cool. Vérifiez-le ci-dessous: