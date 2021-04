Chris Hemsworth de Marvel partage une vidéo se faire déchirer pour Thor: l’amour et le tonnerre

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Chris Hemsworth fait partie du MCU depuis la phase 1 et est devenu synonyme de son rôle de Thor. Et tandis que certains des OG Avengers ont évolué, Hemsworth ne montre aucun signe de ralentissement de sa course en tant que dieu du tonnerre. Le tournage est actuellement en cours pour Thor: Love and Thunder de Taika Waititi, marquant la première fois qu’un héros reçoit un quatrième film solo. Et une nouvelle vidéo révèle à quel point il a été si déchiré cette fois-ci.