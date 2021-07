Chris Hemsworth est ravi de revenir aux choses qu’il aime après 5 mois de tournage de Thor Love And Thunder

C’est formidable de voir que Chris Hemsworth est de retour dans son environnement naturel, où il surfe sur une vague sur une belle plage, disant qu’il est de retour sur l’eau et qu’il se sent bien. Plus précisément, Hemsworth traverse un tube et ressemble à un surfeur professionnel tout en le faisant. La scène entière a l’air incroyable, et c’est impressionnant qu’un grand gars comme Chris Hemsworth puisse réussir quelque chose qui semble si difficile. Bien sûr, il l’a fait la majeure partie de sa vie, donc c’est probablement une seconde nature pour lui à ce stade.