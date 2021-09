Chris Hemsworth partage une formation vidéo Badass (torse nu) pour Extraction 2

Cependant, Chris Hemsworth a encore dû frapper les poids plus de quelques fois tout en travaillant sur des projets cette année. Thor: Love and Thunder a en fait été un défi physique important pour lui. Alors que l’acteur a toujours été du genre à rester en forme, il s’est absolument fait arnaquer pour le prochain film Marvel et a depuis partagé quelques vidéos d’entraînement. Le dernier de ces clips impliquait une méthode connue sous le nom d’entraînement à l’occlusion, dans laquelle le flux sanguin et l’oxygène de certains muscles sont restreints, les obligeant à travailler plus fort sur une période de temps plus courte. C’est intense, mais il en résulte que les fans de Thor Arms ont appris à connaître.