Chris Hemsworth révèle le grand inconvénient d’avoir un “ corps parfait ”

Malgré cela, l’acteur a révélé à Telegraph que son apparence physique avait beaucoup contribué à ne pas être observé par les studios comme un acteur sérieux et a assuré que pendant toutes ses années de carrière, les choses n’ont pas été faciles.

«Il y a une esthétique que le papier exige. Le culturisme est considéré comme une vanité, alors que si je prends beaucoup de poids malsain ou que je deviens trop maigre pour un rôle, ils m’appelleront probablement un acteur sérieux. “

Chris Hemsworth est très discipliné avec son physique et adore partager des photos et des vidéos sur son Instagram. (Instagram / Chris Hemsworth)

Après quelques années de succès à la télévision australienne, Chris a décidé de tenter sa chance à Los Angeles et a rapidement trouvé une place dans les grandes productions, et il s’est engagé à s’entraîner et à être en bonne santé.

“Probablemente estuve sobreentrenado durante años. Las personas que desarrollan músculos a menudo no se dan cuenta de que es un deporte que no debería ser siete días a la semana, dos horas al día. Estaba haciendo eso en la película anterior de Thor y tenía menos énergie”.