Chris Hemsworth semble déchiré en photo avec son fils, avec une légende A +

Tout d’abord, les armes sont plus impressionnantes que jamais, M. Hemsworth. Deuxièmement, alors que Thor et Superman portent des capes rouges, il est évident que le fils de Hemsworth préfère incarner Man of Steel de DC plutôt que Odinson de Marvel. Je peux comprendre pourquoi l’acteur serait déçu, mais comme il l’a noté, il a deux autres enfants qui pourraient correspondre à sa façon de penser de super-héros. Ok, évidemment, Hemsworth plaisante, mais c’est toujours une façon dynamique de conclure un article sur le fait que son fils n’est pas si grand sur le super-héros qui est responsable de la renommée mondiale de son père.