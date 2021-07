Chris Hemsworth souhaite un joyeux anniversaire à sa femme dans Sweet Post, mais je regarde juste son Thor: Love And Thunder Muscles

Quand il ne filme pas, ne s’entraîne pas ou ne s’entraîne pas pour le travail, Chris Hemsworth est à peu près un père de famille. Lui et Elsa Pataky partagent souvent des messages de la famille passant du temps ensemble, y compris sur les propres réseaux sociaux de Pataky. La mère de trois enfants et actrice à part entière la semaine dernière a également partagé des photos de vacances avec des chevaux et plus encore. Pendant leur temps libre, ils sortent souvent avec leur fille et leurs deux garçons pour pratiquer diverses activités de plein air. Vous pouvez voir ci-dessous le post d’hommage complet de l’acteur à sa femme actrice.