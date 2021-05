Chris Holmes, ancien guitariste de WASP, déclare qu’il ne buvait pas de vraie vodka dans le film “ Le déclin de la civilisation occidentale ”

Ancien GUÊPE guitariste Chris Holmes est peut-être mieux connu pour la tristement célèbre scène du film de 1988 “Le déclin de la civilisation occidentale, deuxième partie: les années du métal” dans lequel il a été interviewé alors qu’il flottait dans une piscine, entièrement habillé et visiblement assez ivre pendant que sa mère était assise au bord de la piscine. L’interview s’est démarquée en contraste frappant avec les interviews plus légères et humoristiques menées par le réalisateur. Penelope Spheeris, qui dépeignaient principalement les rockers comme des fêtards de bonne humeur, bien que souvent stupides ou trompés. Pendant l’entretien, Holmes sourit ivre à la caméra, se jugeant “un alcoolique à part entière” et “un morceau de merde” malgré le succès de son groupe, et ponctua ses propos en buvant trois bouteilles de vodka. À la fin de l’entretien, Holmes renverse une bouteille pleine de Smirnoff au-dessus de sa tête alors qu’il roule hors de sa chaise gonflable et dans l’eau.

Lorsqu’on lui a demandé dans une nouvelle interview avec Full In Bloom si c’était de la “vraie vodka”, il se répandait sur son visage dans le film, Holmes dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ouais. Si vous regardez les images, cela me brûle les yeux. J’ai vu d’autres interviews où Pénélope, elle a dit à quelqu’un que ce n’était pas le cas, et ça m’époustoufle. Pourquoi devrais-je verser de l’eau de piscine dans ma gorge? Cela vous fera barboter; il contient du chlore.

“Je ne suis pas du genre à faire trop de faux”, a-t-il ajouté. “Je suis sûr que vous l’avez probablement remarqué en [my recently released] documentaire. C’est la façon dont ma mère m’a élevé. “

Il y a quelques années, Spheeris a parlé au magazine Goldmine de la Holmes scène dans “Le déclin de la civilisation occidentale, deuxième partie: les années du métal”. Elle a dit: “Quand j’ai tiré Chris Holmes, vous savez, je pensais que nous n’avions pas eu l’interview. Je me souviens avoir dit: “ Nous allons devoir refaire ça. ” Parce que nous n’avons rien obtenu. Le gars est juste assis là à foutre et nous n’avons rien obtenu. Et puis j’ai vu Jon et Val [Jonathan Dayton and Valerie Faris], qui sont les producteurs, et je leur ai dit, nous allons devoir refaire cette interview avec Chris Holmes. Et ils ont dit: “ Eh bien, tant pis, car nous n’avons pas assez d’argent pour le reprendre. ” J’ai donc essayé de couper quelque chose ensemble et de l’inclure. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait le moment le plus discuté et le plus mémorable du film. “

A demandé ce qui s’était passé dans les cinq ou dix minutes après la fin de l’entretien avec Holmes, Spheeris a dit: “Je pense que j’étais tellement abasourdi … Tu sais comment quand tu es sous le choc et que tu ne te souviens pas de ce qui s’est passé? Je ne me souviens pas! Je ne me souviens pas de lui après. Parce que j’étais juste horrifié de ne pas Je n’ai pas d’interview. Je suis sûr que quelqu’un a dû lui donner une serviette et… vous savez, la plupart de ça, [Penelope‘s daughter] Anna [Fox, who was instrumental in assembling the bevy of extras for the elegant box for the recently released ‘The Decline Of Western Civilization’ trilogy], lorsqu’elle a assemblé les extras du DVD, elle a collé toutes les interviews du début à la fin. Et donc vous pouvez y voir toute la progression – ou devrais-je dire une digression – de son entretien. Et la plupart de ce liquide clair était de l’eau de piscine, d’ailleurs. “

Spheeris a offert plus de détails sur la façon dont la scène a été tournée lors d’un entretien séparé avec Pierre roulante. Elle a dit: “Je ne me souviens pas si la piscine était mon idée ou Chrisl’idée, mais c’était mon idée de faire descendre sa mère, parce que je savais Sablonneux [Holmes]. Elle a l’air de savoir jusqu’où elle peut aller avec ce qu’elle lui dit. Comme, elle ne peut pas être trop critique ou il va juste s’en prendre à elle.

«Je ne savais pas qu’il allait être aussi ivre qu’il l’était. Quand nous avons terminé l’interview, j’ai pris [cinematographer Jeff] Zimmerman derrière un arbre et a dit: «Je n’ai pas cette interview. Nous allons devoir le filmer à nouveau. Mais ce qu’il y a de bien à faire des documentaires, c’est qu’il suffit de les laisser vous guider. Cela s’est avéré être la chose la plus mémorable.

“Ce que j’ai aimé dans la scène, c’est que tous ces jeunes enfants parlaient de la façon dont ils allaient réussir, mais Chris était en quelque sorte un exemple de: «D’accord, je l’ai fait. Etes-vous sûr de vouloir ça? C’est pourquoi je l’ai aimé du point de vue d’un cinéaste. Cela contrebalançait tous ces rêves fous que ces enfants avaient et qui n’allaient pas se produire. C’était une vérification de la réalité.

“Au fait, la première moitié de la bouteille de vodka était réelle, et après cela, il la remplissait d’eau de piscine.”

Dans une interview en 2014 avec Metallväktarna, Holmes a déclaré à propos de son apparition dans “Le déclin de la civilisation occidentale”: “Je reçois beaucoup [of questions] à propos de ça. [People wanna know], «Était-ce de l’alcool? Étiez-vous ivre?’ Ou peu importe. Ouais, j’étais ivre. Je ne suis pas connu pour être un menteur. En fait, j’étais vraiment ivre; Je ne pouvais même pas parler. Donc, beaucoup de gens me demandent: “Que pensez-vous de ce passage à la télévision?” ou peu importe. La seule chose que je n’aime pas, c’est qu’un gamin s’approche de moi et me dise: “ Mec, c’est le plus cool! Je veux vivre comme ça. Et, pour moi, personnellement, c’est comme moi qui descend les tubes. Et pourquoi quelqu’un voudrait-il vivre comme ça? “

PANTHÈRE EN ACIER chanteur Michael Starr Raconté Le bord que le Holmes scène dans “Les années du métal” “a façonné toute ma carrière, pour être tout à fait honnête avec vous. À ce moment-là, le heavy metal était à son apogée. C’était génial d’être ivre, flotter dans une piscine. Vous saviez que vous aviez une maladie et que vous alliez vous tuer éventuellement , mais c’était cool à l’époque. Les gens ont juste regardé ça et ont dit: “Wow, ce gars sait comment faire la fête. Tout le monde sait comment faire la fête.” “

Holmes rejoint GUÊPE en 1982 et est resté dans le groupe jusqu’en 1990. En 1996, Holmes rejoint GUÊPE et est resté avec le groupe jusqu’en 2001. Holmes n’a pas joué avec GUÊPE puisque.

“Le déclin de la civilisation occidentale” a reçu un coffret de luxe en juin 2015 de Crier! Usine. L’ensemble de quatre disques a été rendu disponible dans les formats Blu-ray et DVD, et contient Penelope Spheerisde “Le déclin de la civilisation occidentale” (1980), “Le déclin de la civilisation occidentale, deuxième partie: les années du métal” (1988) et “Le déclin de la civilisation occidentale, partie III” (1998), un livre de 40 pages contenant un essai écrit par un historien du rock Domenic Priore («Riot On Sunset Strip: le dernier combat du rock ‘n’ roll à Hollywood»), des images fixes rares et des bonus, y compris des interviews prolongées, un commentaire enregistré par Dave Grohl en février 2015, et plus encore. Il s’agissait de la toute première sortie officielle sur Blu-ray ou DVD des films.