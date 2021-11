Chris Holmes dit ça GUÊPE est devenu tout au sujet du frontman Blackie sans loi dans les années qui ont suivi la sortie du premier album classique du groupe.

Holmes rejoint GUÊPE en 1982 et reste avec le groupe jusqu’en 1990. En 1996, le guitariste revient à GUÊPE et est resté avec le groupe jusqu’en 2001. Chris n’a pas joué avec GUÊPE puisque.

Holmes discuté de son mandat avec GUÊPE dans une toute nouvelle interview avec Radio TotalRock. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Blackie, alors que j’étais dans le groupe, a pris de très mauvaises décisions – de très mauvaises décisions – qui ont tué le groupe.

« Je le connais depuis que j’ai 18, 17 ans – quand il est censé avoir fini de jouer avec le [NEW YORK] POUPÉES ou peu importe; Je les connaissais eux. Et dans mon rêve le plus lointain, je n’aurais pas pu penser dans le premier album que cela serait arrivé avec lui. C’était devenu tellement insupportable chez lui qu’autre chose. C’était radical. Le groupe était composé de quatre personnes à ses débuts ; c’est ce qui nous a fait. Et puis avec Tony [Richards, drummer] disparu; [Blackie] doit être sur la couverture [of W.A.S.P.‘s second album, 1985’s ‘The Last Command’]. Son idole était Mohamed Ali. Et ce n’est qu’une personne ; ce n’est pas une équipe. C’est ce qu’il veut. Sur la route, il a pris de mauvaises décisions. Et je lui en parlais même, et il ne m’écoutait pas.

« GUÊPE aurait pu être un bon groupe s’il avait pu garder tout le monde ensemble. Je suppose que c’est un bon groupe maintenant. »

Holmes a poursuivi en disant qu’il avait appris « beaucoup de choses » en jouant dans GUÊPE Cependant, il s’empresse de souligner : « Si j’avais compris ce qui se passait au début, ce qui se passe après qu’un enregistrement est terminé et ce qui se passe entre — vous l’enregistrez et il sort du label, ce qu’ils fais — si j’avais su ce qui se passe là-bas, je n’aurais fait qu’un seul album. C’est tout. J’aurais dit : » Va te faire foutre. Je ne le fais pas comme ça. » Mais je ne savais pas. Et si on ne vous dit pas qu’il y a une réunion, eh bien, vous n’allez pas à la réunion, n’est-ce pas ? »

Plus tôt cette année, Holmes Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » cette GUÊPE était « un groupe, un groupe » sur le premier LP. « Et après cela, le deuxième album, ce n’était pas un groupe – c’était un one-man show », a-t-il déclaré. « Et ça a été un one-man show depuis. C’est comme ça. Regardez les disques. C’est comme ça dans ce groupe.

« GUÊPE Je n’ai jamais joué de concert jusqu’à ce que je sois dans le groupe, alors par où commence un groupe – quand il enregistre ou quand il fait son premier concert ? », a-t-il poursuivi. « Je suis arrivé avant le premier concert, et c’était « un pour tous », tous pour un.’ Mais ensuite, quand l’argent est entré en jeu et la célébrité, les gens ont changé – ils changent vraiment mal. Et je n’ai jamais changé. Je ne change pas. Je n’ai pas changé ma façon de penser, ma façon d’être. Je ne vais pas changer. Je suis ce que je suis.

« Pendant le [making of the] seconde [album], on m’a dit que le responsable voulait utiliser Blackie‘s [Lawless, W.A.S.P. frontman] image [on the cover], ce que le manager ne m’a pas dit que – Blackie m’a dit ça. »

Selon Chris, lui, guitariste Randy Piper, le batteur Tony Richards et Blackie faisaient tous partie de GUÊPE contrat de gestion initial, mais Blackie était le seul à avoir signé sur le label. « Tout le monde pense que nous [all] signé sur le label, mais ce n’était pas [like that], » Holmes Raconté « Nation du tronc ».

« Je n’ai jamais entendu parler de l’entreprise jusqu’à il y a environ 10 ans », a-t-il expliqué. « Comment en apprenez-vous davantage sur l’entreprise ? Vous devez être là avec le directeur et tout ça, alors j’ai toujours été empêché de ça… J’ai fait confiance à quelqu’un, et [I found out later that he was] m’enfoncer un couteau dans le dos. Je ne l’ai découvert qu’en 2010 ou 2011.

« Une fois que [W.A.S.P.] devenu [all about] une personne, [my attitude was] « Hé, je vais juste faire mon truc et me laisser tranquille. Je vais jouer de ma guitare.' »

Malgré le fait qu’il n’a obtenu le crédit d’écriture que sur quelques chansons de chacune des quatre premières GUÊPE enregistrements, Holmes était catégorique sur le fait que sa contribution était essentielle au son global du groupe.

« Si j’avais arrêté après le premier album, la façon dont je joue de la guitare, la façon dont je joue est vraiment importante pour écrire ces chansons », a-t-il déclaré. « Nation du tronc ».

« Si je n’avais pas adhéré au début, cela n’aurait jamais fonctionné. Blackie m’a dit que le premier jour, quand il est venu me parler de jouer dans GUÊPE Il dit : ‘J’ai ce groupe. Cela ne fonctionnera pas à moins que vous ne soyez dedans. Il me l’a dit en face. »

En octobre 2020, Chris a dit qu’il n’envisagerait jamais de retourner à GUÊPE sauf si Sans foi ni loi accepté de lui verser les redevances d’édition qu’il lui aurait dû. Il a déclaré à The Metal Voice du Canada : « Beaucoup de gens pensent que j’ai gagné de l’argent avec GUÊPE Je n’ai jamais touché mes royalties, ni même ma composition. Tous les trucs que j’ai écrits, je n’ai jamais été payé un centime. Et tu sais à qui la faute ? C’est de ma faute si je ne connais pas le business, comment il est. J’ai fait confiance à quelqu’un.

« Après chaque album, quand l’album est terminé, comment ils ont divisé la publication avec les contrats d’édition, les maisons d’édition – c’est de là que vient l’argent », a-t-il poursuivi. « On ne m’a jamais dit quand avait eu lieu cette réunion. Parce que les autres gars du groupe n’ont jamais écrit – j’étais le seul [other than Blackie]. Je suis donc le seul qu’ils doivent bousculer pour obtenir toute la publication. Donc on ne m’a jamais rien dit. Puis, quand j’y ai creusé vers 2006 ou [2007], Je suis allé dans Musique du sanctuaire, a demandé à un avocat de découvrir où se trouvent toutes mes publications, et j’ai été inscrit en tant que lecteur de session dans tous les enregistrements. Et si vous ne le savez pas, et qu’on ne vous le dit pas, et que vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Alors j’ai fait confiance Blackie sans loi à propos de ça. Et quand je l’ai découvert, ça m’a vraiment trompé. Ça me fait mal, ça me fait voir qu’il m’a planté un couteau dans le dos dès le premier jour, depuis le premier album, sans me le dire, et qu’il était mon meilleur ami. »

Lors d’une conférence de presse en novembre 2017 à Moscou, en Russie, Sans foi ni loi on lui a demandé ce qu’il dirait à ceux GUÊPE les fans qui continuent d’appeler le groupe à se réunir avec Holmes. Il a répondu: « Les gens divorcent pour certaines raisons, et il y a des moments où les enfants veulent que les parents se remettent ensemble, mais parfois cela n’arrive jamais. Et c’est l’un de ces [times]. Désolé. »