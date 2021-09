Chris Hughton limogé par la forêt de Nottingham

in

La défaite du championnat contre Middlesbrough a vu Chris Hughton limogé par Nottingham Forest avec le dernier club de la ligue après avoir échoué à remporter un match en 13 et à trois points de la sécurité.

Chris Hughton limogé par Nottingham Forest après un mauvais début de saison

Déclaration du club 🌳🔴 #NFFC – Nottingham Forest FC (@NFFC) 16 septembre 2021

Six défaites

Chris Hughton a présidé le pire début de campagne de Forest en 108 ans et, avec le club à trois points de la sécurité, la décision a été prise de relever l’ancien manager de Norwich City et Brighton et Hove Albion de ses fonctions.

Hughton a rejoint le club des East Midlands en octobre 2020 alors qu’ils étaient également en bas de la ligue avec zéro point et il a guidé le club vers la sécurité, terminant à la 17e place.

Chris Hughton limogé ; La recherche de gestionnaire commence

Forest est maintenant à la recherche d’un nouveau manager pour aider le club à éviter la relégation, l’entraîneur de la première équipe Steven Reid prenant en charge la période intérimaire pendant que cette recherche commence sérieusement. Reid est devenu entraîneur à temps plein en août après avoir été entraîneur à temps partiel alors qu’il travaillait également dans l’équipe d’arrière-salle d’Écosse.

Reid espère avoir du succès à court terme jusqu’à ce que Forest trouve une solution permanente. Si le patron par intérim fait un assez bon travail, alors peut-être que la hiérarchie de Forest fera une annonce choc.

Déclaration du club

Nottingham Forest a annoncé le départ de Hughton sur son site officiel

“Nottingham Forest peut confirmer que Chris Hughton a été démis de ses fonctions de premier manager de l’équipe.”

La déclaration a ensuite remercié Hughton pour son travail en tant que gestionnaire et sa conduite;

« Le club tient à exprimer son appréciation pour les efforts de Chris. Chris a rejoint le club dans une période difficile pour tout le monde dans le football et dans le monde et nous le remercions pour la façon dont il s’est comporté pendant son mandat.

“La recherche du successeur permanent a commencé et le club informera les supporters en temps voulu.”

