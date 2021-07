Chris Jansen rejoint Kantar en tant que PDG du groupe

Actuellement, Jansen est le PDG de Cognita

Kantar a intégré Chris Jansen en tant que directeur général du groupe. La nomination entrera en vigueur le 1er novembre 2021. Selon Chris Jansen, Kantar est considéré comme un leader mondial du conseil axé sur les données et les informations et jouit d’une excellente réputation auprès de ses clients, grâce à des personnes exceptionnelles.

Jansen rejoint Kantar avec plus de 20 ans d’expérience en leadership dans le secteur des services ; de la création de marque à la transformation de la prestation de services, en plus d’une expérience en marketing FMCG classique et d’une expérience établie dans la gestion d’entreprises détenues par des capitaux privés. Actuellement, Jansen est le PDG de Cognita qui, au cours de son mandat de six ans, est rapidement devenu l’un des groupes scolaires mondiaux les plus importants et les plus réputés. Avant cela, Chris a dirigé l’Automobile Association (AA) à une introduction en bourse en 2014. Chris Jansen a occupé des postes de direction et des postes au conseil d’administration de British Gas et de British Airways, après avoir commencé sa carrière chez Procter & Gamble.

Les antécédents de Chris Jansen dans la création de grandes entreprises, ainsi que son esprit d’entreprise et de compétitivité, renforcent encore l’équipe de direction que Kantar a constituée au cours des 18 derniers mois, a commenté Adam Crozier, président de Kantar. « Jansen est un leader très centré sur les personnes qui comprend l’importance d’une culture solide pour obtenir des résultats exceptionnels. Alors que nous poursuivons notre parcours de transformation chez Kantar et que nous nous appuyons sur notre récente dynamique commerciale, le leadership de Chris Jansen sera déterminant pour réaliser l’ambition que nous avons pour Kantar », a-t-il ajouté.

