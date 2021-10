Ce vendredi soir (samedi matin pour les fans britanniques), l’American Top Team de Dan Lambert envahira un ring AEW lors d’un concours officiel.

De l’autre côté du ring se trouveront le champion du TNT Sammy Guevara, l’ancien champion du monde de la WWE et combattant invaincu du MMA Jake Hager et, enfin, l’un des plus grands lutteurs de tous les temps – Chris Jericho.

Chris Jericho était le premier champion AEW avait

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior Dos Santos, fera équipe avec les hommes de l’année, Scorpio Sky et Ethan Page. C’est le tout premier match de lutte de Dos Santos et cela fait neuf ans que le joueur de 37 ans était le champion des poids lourds de la plus grande promotion de MMA au monde.

Cependant, Jorge Masvidal sera également présent pour soutenir ses frères de l’American Top Team.

talkSPORT a eu la chance de parler à Jericho avant la confrontation physique pour le vétéran et il savoure le défi de préparer quelque chose de bien avec un novice de la lutte professionnelle, mais se rend compte des dangers.

«Comme vous le voyez avec Jorge Masivdal, je pense que l’une des choses uniques que nous faisons avec Dan Lambert et American Top Team ici, ce ne sont pas des combattants de l’UFC à la retraite, ce sont des gars toujours dans le vif du sujet.

« Masvisal est probablement l’un des plus grands noms du MMA aujourd’hui. Et le fait que Junior ait le match avec nous en tant qu’ancien champion de l’UFC, c’est une toute autre chose pour moi parce que je n’ai jamais vraiment été de ce côté-là.

«Quand je suis arrivé à la WWE il y a mille ans, j’ai brièvement travaillé avec Ken Shamrock, mais c’est une toute autre ambiance.

« Quand nous avons commencé à faire cette histoire avec Dan Lambert et American Top Team, j’étais vraiment intrigué parce que c’est tellement différent », a déclaré Jericho.

Masivsal a posé le genou de course brutal qui a assommé Ben Askren en seulement cinq secondes sur Jericho lui-même lors du spectacle Arthur Ashe d’AEW en septembre. Pour un homme qui a également été assommé par Mike Tyson, Jericho a été particulièrement proche des artistes KO célèbres.

Dan Lambert en tête de la meilleure équipe américaine

« Ça va être vraiment cool de voir Jorge là-dedans. Le genou avec lequel il m’a frappé était vicieux, mais je ne m’attendrais à rien de différent », a commencé Jericho.

«Ces gars ne sont pas des lutteurs professionnels entraînés à faire des tacles, des dropdowns et des sauts-mouton. Ils te montent, ils te frappent au visage et te mettent à genoux dans le crâne. C’est ce que vous achetez lorsque vous les impliquez.

« C’est un peu plus dangereux, mais c’est cool et excitant et différent de tout ce que j’ai fait auparavant, donc je suis vraiment excité à ce sujet. »

Jericho doit-il parler à Masvidal de lui tirer le genou avant de le frapper avec ?

Jorge Masvidal est le dernier artiste KO à affronter Jericho

« C’est une question de voir où les jetons tombent. Je veux dire que ces gars sont coriaces, mais il n’y a personne de plus coriace dans le métier que les lutteurs.

« C’est une de ces choses comme« à quel point cela peut-il être grave ? » [laughs]. J’ai été mis KO par beaucoup plus fort et j’ai été mis KO par beaucoup moins.

« Rester là avec Mike Tyson il y a 10 ans en attendant d’être frappé et sans savoir ce que vous allez obtenir, vous devez être assez fou. C’est la même chose avec Masvidal et son genou, mais j’ai vu des gars assommer en cinq secondes.

«C’est presque comme le V-Trigger de Kenny, sauf que celui-ci a des victoires légitimes derrière lui. Vous serrez juste les dents et espérez le meilleur.

Mike Tyson élimine Chris Jericho à RAW

« Si les gens s’impliquent et s’investissent davantage dans l’histoire, alors cela en valait la peine. Je ne me sens pas trop bien le lendemain, mais encore une fois, il n’y a personne de plus fou que moi donc ça ne me dérange pas [laughs], affirme Jéricho.

Avec tous les meilleurs talents d’AEW ces jours-ci – sans parler des nouveaux arrivants de CM Punk, Bryan Danielson et Adam Cole, de nombreux fans se demandent quand Jericho va à nouveau se confronter aux plus grands noms.

Cependant, pour l’homme de 50 ans, créer des histoires et prendre le risque de faire des choses qu’il n’a jamais faites l’excite le plus.

« C’est mon état d’esprit depuis des années maintenant », a commencé Jericho. « J’ai des gens qui disent ‘quand allez-vous lutter contre CM Punk ? Quand vas-tu lutter contre Kenny [Omega] de nouveau? Jéricho/Oméga 3 ? Ou quand êtes-vous et Sammy [Guevara] va aller chercher les titres?’ ou quoi que ce soit.

Chris Jericho et son écurie actuelle, le cercle intérieur

« Ces choses sont toutes là et bien sûr, je regarde [Bryan] Danielson et Omega et s’exclamer « Putain de merde, était-ce toujours incroyable ! » C’était tellement génial. Bien sûr, j’aurais aimé en faire partie. Mais ce que nous faisons de bien à AEW, c’est qu’il y en a pour tous les goûts.

« J’aime que nous soyons là avec ces gars qui n’ont vraiment aucune idée de ce qu’est la lutte. Chaque semaine, vous pouvez les voir presque étoilés car c’est complètement différent d’être dans une cage. J’aime faire des trucs un peu différents.

«Il y a beaucoup de gars qui ont des matchs incroyables dans AEW sur une base hebdomadaire, il n’y a personne qui lutte contre des combattants de l’UFC et qui les exploite pour mettre le spin de la lutte AEW dessus, et je pense que nous avons fait un excellent travail avec ça.

« Quand j’ai entendu les réactions la semaine dernière où moi-même, Jake Hager et Sammy ont couru et puis Dan Lambert a commencé à parler, c’est à ce moment-là que je me suis dit » OK, cela fonctionne. C’est marrant.’

«C’était absolument fou la réponse que nous avons obtenue, c’était fou. Et je vais prendre des risques et dire qu’il n’y a pas beaucoup de gars dans l’entreprise qui pourraient obtenir de parfaits inconnus aussi rapidement, mais je sais ce que je fais en ce qui concerne ce à quoi j’ai affaire et les pièces du puzzle .

« J’aime le fait que Dan Lambert soit probablement le talon le plus détesté d’AEW en ce moment et qu’il travaille avec Chris Jericho, ce n’est donc pas une coïncidence.

« J’aime avoir une histoire à raconter et nous savons où nous allons avec ça, mais Junior [Dos Santos], encore une fois, il n’a jamais été dans un ring de catch. Je ne veux pas qu’il vienne en tant que lutteur professionnel, je veux qu’il vienne en tant que champion UFC. C’est pourquoi il est qui il est.

« Nous aurons des séances d’entraînement », a confirmé Jericho. « Pas avec moi, mais nos gars comme Shawn Spears et ces gars qui dirigent leurs propres écoles de lutte parce que nous voulons qu’il soit à l’aise.

Junior Dos Santos est un défi complètement différent pour Chris Jericho

«Mais la dernière chose que nous voulons, c’est le tacle, le dropdown, le saute-mouton, le dropkick. Je veux un coup de poing au visage, un coup de poing au ventre, peut-être frapper les cordes une ou deux fois, apprendre quelques coups de pied – quelque chose comme ça juste pour être conscient de son environnement.

Paige VanZant a beaucoup attiré l’attention des fans d’AEW avec son rôle aux côtés de Jericho ces dernières semaines. Le dieu de la démo dit que VanZant est un naturel et qu’il y a beaucoup de potentiel pour elle dans la lutte professionnelle.

« Paige fait partie de l’histoire. Je me souviens de la première semaine où elle est sortie et j’étais comme ‘nous avons besoin de Paige ici la semaine prochaine.’ Et ils étaient comme ‘tu la veux ici ?’ Et j’étais comme ‘elle fait partie de l’histoire maintenant.’ C’est un naturel, » bourdonna Jericho.

« Vous pouvez voir tout de suite. « Les affaires de ce type ont l’air géniales. Ce gars est dedans. Elle sent que le personnage fait partie de ça, tu vois ce que je veux dire ? Elle n’a même pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Je lui ai dit la semaine dernière ‘sortez et agissez comme une garce, c’est tout ce que vous avez à faire.’ Et elle l’a fait, et les gens huent.

Paige VanZant a combattu à l’UFC et à mains nues

« Si vous comprenez, tout le monde aime être le méchant. « C’est tellement cool, ils me huent et me disent que je suis nul » – vous ne pouvez pas obtenir cela à l’UFC. C’est un environnement sportif alors qu’AEW, en particulier avec nos incroyables fans, c’est une toute autre ambiance et je peux dire qu’ils le ressentent.

« Ils sortent tous du ring ravis et excités comme ‘c’était tellement génial, c’est génial!’ parce que c’est quelque chose de différent pour eux et ils l’adoptent.

Jericho a de l’expérience avec des personnages dangereux et le Canadien a travaillé avec Iron Mike Tyson à plusieurs reprises.

Cependant, Jericho dit qu’il y a un secret pour travailler avec eux.

Mike Tyson et Chris Jericho ont une longue histoire

« Mike Tyson a toujours été parfait pour la lutte parce que nous le gardons comme Mike Tyson. C’est un canon lâche. Il fait tout ce qu’il veut.

« Chaque fois que Mike est dans les parages, les gens se disent : « vous savez ce que vous auriez dû faire ! Vous auriez dû le confronter à MJF, puis MJF disparaît, c’est comme non, vous ne comprenez pas.

« Iron Mike fera tout ce qu’il voudra. Si MJF et Iron Mike s’affrontent et que Mike en a assez ou ne veut pas le faire, il le frappera simplement au visage et voilà toute notre histoire par la fenêtre.

« C’est ce que nous voulons avec l’American Top Team – nous voulons qu’ils soient eux-mêmes et qu’ils gardent leur lien avec le monde de l’UFC et nous ferons le reste en les amenant dans un environnement de lutte professionnelle », a déclaré Jericho.

Regardez AEW Rampage sur FITE TV au Royaume-Uni où Chris Jericho et Inner Circle affrontent Junior Dos Santos et les hommes de l’année.