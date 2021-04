Chris Jericho de Fozzy dit qu’il n’y a pas beaucoup de nouveaux groupes de rock and roll qui pourraient être les futures têtes d’affiche du festival

FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho a récemment été interviewé par YouTuber et un expert de l’industrie de la musique Rick Beato. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Parlant de la question de savoir s’il y aura une autre vague de groupes de métal capables d’accéder à un statut d’arène pour prendre la place de METALLICA, IRON MAIDEN et JUDAS PRIEST à leur retraite, Chris dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est un peu effrayant. Je parlais à Gene Simmons à propos de ça. Je vais à la Temple de la renommée du rock and roll chaque année, et RNF était allumé, et [they said], «Tout le monde dit que le rap est mort», ou nous disons «Rock est mort», ou peu importe. Et Gène a dit: «Chaque type de musique finit par mourir. Et je me suis dit: « Que voulez-vous dire? » Il est comme: ‘Regardez la musique swing et la musique polka et les gars qui jouent du luth au coin du feu. Tout cela disparaît lentement. Et je commence à me demander, avait-il raison à propos du rock and roll? Parce que quand j’étais enfant, tout le monde était dans le groupe. Je me souviens des jocks, je me souviens des gars qui faisaient partie de l’équipe de football qui achetaient une guitare et venaient de la confiture. Pendant ce temps, tous les rockers, il y avait quatre ou cinq groupes rien que dans mon lycée. Aujourd’hui, mon fils a 17 ans, mes filles jumelles en ont 14 ans. Je ne connais aucun d’entre eux qui joue de la musique, ni aucun de leurs amis.

« Alors le truc effrayant est celui-ci. Je parlais à [U.K. concert promoter] Andy Copping sur « Parler est Jéricho » lorsque Télécharger a été annulé en 2020, qui est le plus grand festival d’Angleterre – cent mille personnes. Et j’ai dit à Andy, ‘Qui va être en tête d’affiche Télécharger dans 10 ans?’ Parce que maintenant tu peux toujours compter sur METALLICA et AC DC et IRON MAIDEN et SYSTEM OF A DOWN réunis ou LA FOI PLUS ou ces types de bandes. AVENGED SEVENFOLD construisent et NŒUD COULANT. Mais qui est la prochaine génération de ces groupes? Parce qu’à l’exception d’un FLOTTE GRETA VAN et LES STRUTS et quelques autres, il n’y a pas beaucoup de nouveaux groupes de rock and roll. Alors qu’avant, il y en avait 40 ou 50 et vous ne pouviez pas tous les suivre. «

FOZZY a passé la majeure partie de l’année dernière à travailler sur le suivi de 2017 « Judas » album.

L’été dernier, Chris a dévoilé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

Guitariste Rich Ward et producteur Johnny Andrews une fois de plus a fait «la part du lion» de l’écriture de chansons pour le nouvel album, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

Sorti en août 2019, « Nulle part où courir » été FOZZY‘s troisième single à atteindre le Top 10 de la radio rock, après « Judas » et « Sans douleur ».

En plus de produire « Judas », Andrews précédemment co-écrit FOZZYde « Les lumières s’éteignent » piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et HALESTORM.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (chant), Rich Ward (guitares, voix), Frank Fontsere (tambours), Billy Gray (guitares) et Randy Drake (basse).



