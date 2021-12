Chris Jericho de Fozzy hospitalisé au Royaume-Uni ; Le concert de ce soir reporté

FOZZY a été contraint d’annuler son concert vendredi soir (10 décembre) à Swansea, Royaume-Uni après que le chanteur Chris Jericho a été hospitalisé pour un « problème de santé traitable ».

FOZZY devait se produire dans la ville galloise dans le cadre d’un « Sauver le monde » tournée au Royaume-Uni Cependant, le spectacle semble avoir été annulé après la publication de la déclaration suivante sur le Instagram page du club Sin City : « Nous avons été dévastés d’apprendre que FOZZY devront annuler leur date prévue avec nous à Swansea [Friday].

« Nous avons reçu ce message du groupe à partir de 21h [Thursday] soirée…

« ‘Chris a été admis à l’hôpital par des médecins, avec un problème de santé traitable non lié à Covid. Malheureusement, le spectacle de vendredi à Swansea est annulé et tous les billets seront remboursés. Aura des mises à jour sur le spectacle du samedi à Nottingham et le spectacle du dimanche à Londres dès que possible ».

« Nous ne pouvons que nous excuser avec la brièveté inévitable du préavis que nous pouvons vous apporter. Nous vous assurons qu’en une année de fermeture et de spectacles réorganisés, nous sommes dévastés de devoir rester à nouveau fermés.

« Nous souhaitons Chris un rétablissement incroyablement rapide. Nous espérons vivement que lui et le groupe seront en mesure de terminer leur tournée au Royaume-Uni et de retourner sains et saufs dans leurs familles pour Noël. »

Jéricho, un ancien WWE champion du monde de lutte qui concourt actuellement pour Toutes les luttes d’élite, n’a pas encore commenté sa maladie via les réseaux sociaux.

FOZZY a déjà joué un certain nombre de spectacles au Royaume-Uni lors de la tournée actuelle et devait terminer la tournée à Londres dimanche après avoir joué à Nottingham samedi.

FOZZY sortira son nouvel album, « Boumbox », le 15 avril 2022. Le LP, qui comprend les 10 meilleurs singles « Nulle part où courir » et « Sain », a de nouveau été produit par Johnny Andrews.

FOZZY a récemment annoncé la « Sauver le monde » Tournée américaine 2022. Le trek, avec des invités spéciaux GFM, KRASHKARMA et L’AFFAIRE NOCTURNE, débutera le 31 mars à Detroit, Michigan et se terminera le 16 mai à Sauget, Illinois.



