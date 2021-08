Chris Jericho de Fozzy sort une version orchestrale de “Judas”

FOZZY leader et superstar de la lutte Chris Jericho a sorti une version orchestrale de la chanson à succès du groupe “Judas”. La vidéo d’accompagnement, qui a été créée par le compositeur JD Lances, peut être vu ci-dessous.

“Judas” était la chanson titre de FOZZYdernier album studio de , sorti il ​​y a près de quatre ans. Dans une interview de 2018 avec Distorted Sound, Jéricho a déclaré à propos de la chanson : « Le single est sorti en mai 2017 et le disque était en octobre [of that year]. Cela a été incroyable, cela nous a amenés à un niveau complètement différent à tous les niveaux. [It’s] ce que j’appelle “l’effet Judas”, vous savez ? C’est la bonne collection de chansons au bon endroit au bon moment pour nous, et cela nous a juste amenés à un niveau complètement différent, et était essentiellement tout ancré autour de la réception qu’il a reçue aux États-Unis à la radio. Nous savions que cela finirait par arriver. Nous avons déjà eu des chansons populaires, mais maintenant, les choses ont complètement explosé. C’est en quelque sorte devenu notre chanson phare, et c’est très bien. Je veux dire, une fois que vous avez la chance que cela se produise pour votre groupe, cela prend les choses complètement… C’est comme notre ‘Stairway to Heaven’, notre « Entrez Sandman », quelque chose dans ce sens. Mais tu sais, comme je l’ai dit, quand tu as la chance d’en arriver là où tu as une chanson que tout le monde assimile à toi, c’est juste une bonne chose. C’est une de ces choses où si les gens n’en connaissent qu’une FOZZY chanson, ça va; cela ne nous pose aucun problème. Et il continue de se construire et continue de grandir et de s’agrandir.”

En mai, FOZZY a sorti une vidéo pour sa première nouvelle chanson en deux ans, “Sain”, qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui.

En février dernier, Jéricho dit à Detroit WRIF station de radio que le groupe fait suite à 2017 “Judas” l’album “poursuivrait sur l’élan qui [the] ‘Judas’ [title track] commencé pour nous [four] il y a des années.”

L’été dernier, Chris a révélé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

En mai 2020, Jéricho a dit à l’Australie Triple M station de radio qui FOZZY a “tant de bonnes chansons” écrites pour le nouveau LP que “ça va être difficile de choisir les singles”.

Guitariste Quartier riche et producteur Johnny Andrews a de nouveau fait “la part du lion” de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

Sortie en août 2019, “Nulle part où courir” a été FOZZYle troisième single de se classer dans le Top 10 à la radio rock, après “Judas” et “Sans douleur”.

En plus de produire “Judas”, Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s “Les lumières s’éteignent” piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE D’HALALE.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Frank Fontsère (tambours), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).



