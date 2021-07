Chris Jericho détaille sa rencontre hilarante avec Paul Mccartney

Dans une récente conversation avec ANTHRAX le batteur Charlie Benante, FOZZY leader et superstar de la lutte Chris Jericho a détaillé sa rencontre hilarante de 2015 avec LES BEATLES Légende Paul Mccartney. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Lorsque Ringo [Starr] a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, Je connais [a lady who], elle ne travaille pas pour lui maintenant, mais elle travaillait haut pour Jann Wenner, et sa famille étaient de grands fans de catch et de grands Chris Jericho Ventilateurs. Je l’ai donc rencontrée au Jardin. Et elle a dit : ‘Ecoute, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour te rembourser…’ ‘Parce que je suis toujours gentille avec tout le monde – les fans, surtout les enfants. Et elle m’a dit : ‘Écoutez, merci d’avoir rencontré mon enfant. je travaille pour le Temple de la renommée. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit…’ Et il se trouve que c’était l’année où EMBRASSER j’entrais. Alors je suis allé avec mon cousin Tchad, et nous sommes allés voir EMBRASSER entrer dans le Temple de la renommée du rock and roll. Et nous nous sommes tellement amusés que nous avons dit : « Allons-y chaque année. Nous allons faire comme une chose annuelle pour moi et lui d’aller traîner. Alors nous sommes allés deux ou trois ans et puis un an Ringo Rentré à.”

Il a poursuivi: “Nous sommes autorisés à rester debout sur le sol, parce que Betsy de Pierre roulante nous obtient ces laissez-passer. Mais il n’y a nulle part où s’asseoir parce que vous devez payer, genre, 10 000 $ par siège pour être à table. Nous étions donc à l’arrière, et nous devions en quelque sorte marcher ici et marcher là-bas. Et j’ai remarqué, cependant, que lorsque les groupes jouaient, tout le monde se levait et personne ne sait qui est censé être où. Et mon cousin est dessus — on fait ça depuis des années — donc dès que tout le monde s’est levé [to see] JOUR VERT [perform], j’ai dit, ‘Allons à l’avant.’ Parce que nous avions vu Paul et Ringo et Olivier – George‘s [Harrison] veuve – et Yoko [Ono] à l’avant à une table. Nous avons donc marché droit devant. je me souviens avoir vu Dave. ‘Hé, Dave, comment ça va?’ Dave Grohl. Kid Rock. ‘Quoi de neuf mec?’ Et les gens vous regardent en quelque sorte, mais vous agissez comme si vous étiez censé être là. « Comment ça va, mec ? Content de te voir.’ Ils ne savent pas qui vous êtes. Et nous sommes allés juste devant, et je me tiens juste derrière Paul et Ringo. Et il y a de l’énergie ; il est putain de divin. Et JOUR VERT était en train de faire ‘Idiot americain’. Et ça va [hums song’s riff], ‘Hé.’ Et tout le monde va, ‘Hé.’ Et Paul‘ le fait aussi – il est super dedans : ‘Hé ! Hé!’ Alors quand c’était fait, il a commencé à descendre vers la salle de bain d’un côté des tables, et je me suis dit : “Voici mon moment.” Et je marche de l’autre côté des tables. Nous nous retrouvons donc finalement au milieu. ‘Oh wow, Paul. C’est un plaisir de vous voir ici. n’était pas JOUR VERT génial?’ « Oh, ils étaient géniaux, mec. C’était génial.’ Et j’essaie de penser à quelque chose d’esprit à dire. Il avait un agent de sécurité devant lui. Et j’ai dit : ‘Écoutez, je vois que vous avez votre garde de sécurité devant vous.’ J’ai dit : ‘Je suis derrière toi. Alors si des ninjas viennent vous attaquer, je les repousserai. Et il me regardait en quelque sorte, comme, ‘Très bien, mec.’ Et puis je vais, ‘High five, Paul,’ et il me tape dans la main.

“Alors, allez plus tard dans la nuit après la fin du spectacle, nous allons à l’after”, Jéricho ajoutée. “Et Paul est assis avec Joe Walsh et leurs épouses. Alors Paul se lève pour prendre du fromage sur le buffet et tout le monde vient pour le déranger et quoi que ce soit. Donc je l’ai déjà fait – je l’ai fait avec Bill Murray; en fait je l’ai fait avec Lars [Ulrich] avant que nous soyons amis – où je vais monter et dire: “Mec, tu as besoin d’aide avec ces gens si tu veux sortir d’ici.” Alors je passe à Paul. Je dis : ‘Ecoute, tout le monde t’embête. Si vous en avez besoin, je vous aiderai à vous sortir d’ici. Et il dit : ‘Ecoute, qui es-tu ? Êtes-vous un caméraman? Êtes-vous la sécurité? Qui es-tu?’ Et il dit : ‘Écoutez, si j’ai besoin d’aide avec les ninjas, je vous le ferai savoir. Jusque-là, je suis cool. Tu l’as eu?’ Et il était gentil. Mais je pense qu’il pensait que j’étais une sorte de harceleur. Et tout ce à quoi je pouvais penser quand il a dit ça, c’était : ‘Putain. Il se souvenait des ninjas ! Ma ligne a fonctionné.'”

Selon Chris, qui marqua la fin de sa rencontre avec Paul. “Je me suis dit : ‘Il en a assez de moi'”, a-t-il déclaré. “Et c’est cool. Tout va bien.”

Il y a quelques années, Jéricho Raconté Rock classique magazine qui “LES BEATLES étaient le premier groupe dans lequel j’ai vraiment été. L’Album Blanc est le parfait BEATLES record en termes de variété et de diversité, du groupe. J’ai découvert LES BEATLES quand j’avais dix ans, je lisais tous les livres, j’avais tous les disques, j’étais un fanatique et c’est ce qui m’a vraiment poussé vers le rock ‘n’ roll en particulier. C’était comme au début des années 80, donc ce n’était pas cool d’aimer LES BEATLES, donc j’étais un paria, et ça m’a entraîné à ce que j’étais censé endurer quand il s’agissait de heavy metal trois ou quatre ans plus tard. j’ai fait le mien BEATLES chemise en utilisant une photo du journal.”

Il a ajouté : « Les gens se moquaient de moi parce que ce n’était pas VOYAGE ou quiconque était populaire à l’époque en 1981-82. Vous deviez vous engager et prendre position si vous étiez un BEATLES fan à l’époque, ce qui est tellement étrange à penser maintenant parce qu’ils sont universellement acclamés.”

En mai, FOZZY a sorti une vidéo pour sa première nouvelle chanson en deux ans, “Sain”, qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines.