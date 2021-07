Chris Jericho dit “C’est décevant” de voir Vince Neil si déformé avant “The Stadium Tour” de Mötley Crüe

FOZZY‘s Chris Jericho a pesé sur Vince NeilLa performance de retour désastreuse de lors d’un festival de l’Iowa il y a moins de deux mois.

Le 29 mai, le MOTLEY CRUE le chanteur a eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur des séquences vidéo filmées par des fans du concert publiées sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.

14 chansons dans la performance, Vincent essayé de chanter CRÜEsmash hit “Filles, Filles, Filles” mais a abandonné au milieu de la chanson, expliquant à la foule: “Hé, les gars… Je suis désolé, vous les gars. Ça fait longtemps que je joue. Ma putain de voix est partie… Euh… Nous vous aimons, et nous allons J’espère à la prochaine fois, mec. Prends soin de toi. “

Après Daniel a quitté la scène, son groupe d’accompagnement – qui se compose toujours du bassiste Dana Strum et guitariste Jeff “Blando” Bland de ABATTAGE, avec le batteur Zoltan Chaney – a continué à jouer la chanson, chantant sur ce qui semblait être des choeurs préenregistrés.

Jéricho discuté Danielde retour sur scène lors d’une toute nouvelle interview avec “Les nuits du fil de fer”. On lui a demandé comment il se sentait après avoir vu les images de Vincentle concert, Chris dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est décevant parce que je pense que tout le monde tire pour Vincent et ils tirent pour MOTLEY CRUE. Et ça va être dur à faire [‘The Stadium Tour’ in 2022 with DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS] car Joan Jett, je ne sais pas si vous l’avez vue récemment, elle est vraiment géniale. Et Bret Michaels – je parlais justement de POISON l’autre jour; ils vont voler la vedette. Tu ferais mieux de faire attention POISON, ’cause Bret Michaels est le meilleur leader de tous ces groupes. Et alors DEF LEPPARD‘s DEF LEPPARD; Ils font ce qu’ils font. Et MOTLEY CRUE, ils vont devoir vraiment l’intensifier.

« Je suis déçu de voir Vincent la façon dont il est, parce que je pense que s’il perdait du poids et s’entraînait et sortait là-bas et était dans un semblant de forme, a) sa voix sonnera mieux rien que de cela, et b) les gens diraient, ‘Saint merde! As-tu vu Vince Neil? Il a l’air super.’

“Je pense que s’il veut vraiment le faire, il pourrait le faire”, a poursuivi Jericho. “Mais je ne sais pas s’il le fait. Et c’est le problème. Et c’est à lui de décider. Et de toute façon, c’est MOTLEY CRUE – les gens vont y aller, et ils vont adorer ça. Mais pour moi, en tant qu’interprète, je prendrais cela comme un défi : « J’ai un an. Faisons cela. Cela fait assez longtemps. Faisons ça pour de vrai. Laisse-moi appeler Phil Collen et Duff McKagan et d’autres gars du rock qui se sont mis en pleine forme : « Comment avez-vous fait ? » Et vraiment un suivi. C’est super d’avoir des diététiciens et tout ça, mais j’appellerais Duff McKagan, un gars qui est en piteux état parce que son pancréas a explosé et il a failli mourir. C’est ce que je commencerais à faire. « Laissez-moi commencer à penser à la façon dont ces autres gars du rock avec qui nous avons fait la fête pendant des années, et maintenant ils sont super physiques et ils ont le même âge que moi et le même état d’esprit d’être un gars de rock and roll. Comment faites-vous?’ Je pense qu’il pourrait le faire, mais il doit le vouloir. Et je pense qu’en tant que fan, ce serait l’une des plus belles histoires de bien-être – sans jeu de mots – de l’histoire du rock and roll si Vincent est venu là-bas et avait juste l’air d’un tueur et était, comme, ‘Très bien, mère-effleure’ [extends middle fingers of both hands] – J’ai fait.'”

“La visite du stade” devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

En décembre 2019, CRÜE directeur Allen Kovac Raconté Renard d’affaires que “certains” des membres du groupe avaient fait appel à une aide extérieure pour se mettre en forme pour le trek. Kovac faisait référence à la critique de Daniel pour sa capacité de chant et son gain de poids supposés diminués, ainsi que pour l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme d’arthrite chronique qui l’a amené à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: “Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains d’entre eux travaillent avec un nutritionniste pour se donner le meilleur d’eux-mêmes. La plus grande insécurité pour un artiste est : est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique ? acheter un billet ? Nous étions en novembre [2019] quand les discussions se déroulaient, et ces gars étaient déjà en train de préparer leur préparation pour une tournée.”

Parlant spécifiquement de Daniel, Kovac a ajouté : « Voyons ce que Vincent chante et ressemble à la fin de la tournée.”

CRÜE bassiste Nikki Sixx dit aussi que Vincent le « tuait » en travaillant avec des « entraîneurs » et des « nutritionnistes » en vue de “La visite du stade”.