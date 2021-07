Chris Jericho frappe un fan de catch qui tente d’envahir le ring dans AEW

in

AEW est revenu sur la route la nuit dernière alors que Dynamite se déroulait ailleurs qu’à Jacksonville ou à huis clos pour la première fois en 18 mois.

Bien sûr, le monde de la lutte, comme tout le reste, est à la merci de la pandémie de coronavirus depuis un an et demi, mais AEW est maintenant de retour devant des foules bondées et vivantes.

AEW

Chris Jericho et MJF sont en désaccord depuis des mois

La WWE fera de même à partir de la semaine prochaine, à commencer par SmackDown le 16 juillet.

La première ville qu’AEW a décidé de frapper était Miami. Même si c’est toujours en Floride, c’est un bon voyage de cinq heures de Jacksonville.

Chris Jericho et MJF ont eu un segment dans l’émission où ils ont discuté des stipulations de leur prochaine rencontre. Au cours des débats, un fan animé a tenté d’envahir le ring.

Juste au point culminant de l’entrée de Jericho – où la foule a tous chanté la chanson “Judas” de son groupe Fozzy à l’unisson – un fan a essayé de monter sur le ring mais a été saisi par la sécurité.

Jéricho n’était pas content. La légende de la lutte en a profité pour décocher un tir sur le ventilateur et le repousser.

MJF a poursuivi en disant: “Je souhaite la bienvenue à tout autre d’entre vous, gros et blancs, à sauter sur le ring pour que je puisse vous battre le cul.”

Personne n’a accepté son invitation !

Jericho, 50 ans, a eu une carrière légendaire à la WWE de 1999 jusqu’à sa dernière apparition en 2018.

Il est récemment revenu autour de WrestleMania cette année pour faire une interview avec Stone Cold Steve Austin sur le réseau WWE.

Il est actuellement impliqué dans une querelle amère avec MJF, un prodige de la lutte de 25 ans. Leurs deux factions, Jericho’s Inner Cirlce et MJF’s Pinnacle, ont fait la guerre au cours des derniers mois et maintenant MJF veut que Jericho batte quatre hommes d’affilée avant de pouvoir obtenir une revanche contre lui.