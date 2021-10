Chris Jericho pense que Vince McMahon a critiqué Kevin Owens après le match de WrestleMania 33 parce que le président de la WWE était «sur son cas» à propos de son travail et de son poids, McMahon a donné son avis à Jericho pour le match

À WrestleMania 33, Chris Jericho et Kevin Owens se sont affrontés avec tous les élans du monde après avoir eu la meilleure histoire du secteur pendant une bonne partie d’un an.

Cependant, ce qui était à l’origine un événement principal pour le titre mondial est devenu le deuxième match sur la carte sans ceinture grâce au retour de Goldberg et au match ultérieur avec Goldberg.

Chris Jericho et Kevin Owens étaient brûlants

Lors d’un documentaire de la WWE, les fans ont vu le président de la WWE, Vince McMahon, dire à Owens qu’il n’était pas satisfait du match. Quand KO a dit « sommes-nous bons ? » Vince a dit sévèrement « non ».

S’adressant à talkSPORT, Jericho a déclaré qu’il avait reçu un coup de pouce de Vince McMahon après le match et pensait que le président visait Owens pour une raison.

« Il a dit à Kevin que c’était le » pire match de l’histoire de WrestleMania » [laughs]. Je n’ai jamais rien entendu à ce sujet. Quand je suis arrivé, Vince est allé [thumbs up], donc je pense qu’il était sur le cas de Kevin à l’époque », a expliqué Jericho.

«Je pense qu’il traversait une phase où il pensait que Kevin avait peut-être un poids supplémentaire qu’il voulait qu’il perde ou qu’il n’était pas satisfait de son travail de talonneur.

Après qu’Owens se soit retourné contre Jericho pendant le Festival of Friendship, WrestleMania a appelé

« Kevin est un interprète très unique en ce sens qu’il est incroyable et qu’il est un gars plus grand. On s’en fout? Mick Foley était un gars plus gros, Vader était un gars plus gros, Bam Bam Bigelow était un gars plus gros. Cela n’a pas affecté leur travail, ils étaient toujours d’excellents interprètes et Kevin est l’un de ces gars.

«Pour une raison quelconque, Vince traverse des phases où vous restez coincé dans son estomac et il est énervé par tout ce que vous faites et c’était peut-être l’une de ses raisons.

« Mais ouais… le pire match de l’histoire de WrestleMania ?! J’étais comme ‘Tu n’as pas vu Giant Gonzalez contre The Undertaker !’

Kevin Owens a été abattu par Vince McMahon après WM33

Jericho était personnellement satisfait de son match contre Owens, tout bien considéré. Maintenant, il est l’un des piliers qui ont aidé à construire AEW, mais il n’avait aucune idée à l’époque que sa sortie de la WWE allait être pour toujours.

« C’était super. Et puis le match suivant que nous avons eu au pay-per-view suivant était également incroyable.

«Je n’étais pas content de ce match parce qu’ils nous avaient placés deuxième à ce WrestleMania qui était l’écriture sur le mur qu’ils ne se souciaient pas de la querelle.

« C’était l’une des meilleures querelles qui devait à l’origine conduire à l’événement principal de WrestleMania, puis elle finit deuxième.

«Je savais juste qu’il était temps pour moi de partir. Je ne savais pas que je serais parti pour toujours, apparemment, mais c’est comme ça que ça se passe.

Jericho a quitté la WWE plus tard cette année-là et prospère maintenant dans AEW

Jericho est actuellement impliqué dans une rivalité avec la salle de sport MMA American Top Team à AEW et semble prêt à les affronter dans un match aux côtés de ses frères Inner Circle à Full Gear le mois prochain.

Les fans en dehors des États-Unis peuvent regarder AEW sur FITE TV avec un abonnement mensuel en direct et à la demande à tout moment