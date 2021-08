Chris Jericho pense que Vince McMahon considère AEW comme un concurrent de la WWE, pense qu’AEW décrochera des contrats télévisés d’un milliard de dollars

in

Chris Jericho n’a pas mâché ses mots en parlant de la supposée “guerre” entre AEW et la WWE.

À l’origine, NXT et AEW étaient tous les deux le mercredi soir et ce dernier a dominé cette bataille en termes d’audience totale et de la démographie convoitée des 18-49 ans.

AEW

Chris Jericho était le premier champion qu’AEW avait

AEW a probablement remporté plus de 80% de ces batailles en tête-à-tête avant que NXT ne décide de déplacer son émission le mardi soir.

On a récemment demandé à Vince McMahon s’il considérait l’AEW comme une compétition à ce stade et le président de la WWE a déclaré de manière plutôt optimiste: «Eh bien, ce n’est certainement pas une situation de« marée montante », car c’était quand [WCW owner] Ted Turner nous suivait également avec tous les actifs de Time Warner.

« C’était une situation différente. AEW est là où ils sont. Je ne sais pas vraiment quels sont leurs plans, tout ce que je sais c’est quels sont nos plans.

“Je ne les considère pas comme une compétition de la même manière que je considérerais la WCW à l’époque, loin de là.”

Chris Jericho ne croit pas que Vince McMahon ne considère pas AEW comme une compétition

Chris Jericho, qui a joué à la fois pour la WCW et la WWE dans le Monday Night Wars auquel McMahon fait référence, pense que le président de la WWE pourrait dire un petit mensonge avec son analyse.

Jericho est une légende de la WWE, mais il a été le premier homme à signer pour AEW et à aider l’entreprise à se développer. Il pense qu’AEW n’est pas loin d’obtenir les offres télévisées de la WWE.

“Nous ne considérons pas la WWE comme une compétition”, a déclaré Jericho à Inside The Ropes.

“Tout le temps avec la guerre NXT contre AEW, qui s’est terminée par un échec total et abyssal pour NXT. La WWE n’est pas une compétition pour nous. Nous sommes en compétition pour nous-mêmes. Donc pour Vince de dire ça – pour moi, c’est probablement de la psychologie inversée et qu’il nous voit comme une compétition.

Jericho fait partie intégrante du succès d’AEW

«La WWE est la WWE et ils ont des milliards de dollars bloqués dans des accords télévisés et nous travaillons dans ce sens. Maintenant, lorsque notre démo finira par battre la leur et que les offres télévisées commenceront à nous rapporter des milliards, alors je pense vraiment qu’il y aura beaucoup de concurrence.

Jericho aurait raison dans cette hypothèse. Quand AEW commence à dominer le marché sur lequel la WWE opère et influence ses principales sources de revenus, c’est un jeu de balle différent.

De nombreux fans pensent que la marée commence à tourner La WWE et AEW sont dans l’ascension. Bien qu’ils ne soient pas la puissance mondiale de la WWE avec des décennies de croissance dans le monde, ils ont un produit qui se sent énergique et vivant.

Jericho a qualifié NXT d'”échec abyssal” dans la guerre du mercredi soir

La WWE ne peut pas en dire autant, en particulier avec RAW. En fin de compte, les notes et l’attrait reviendront toujours au produit et la WWE semble avoir perdu des téléspectateurs et/ou des fans depuis un certain temps.

Si AEW sécurise effectivement CM Punk et Daniel Bryan comme on s’y attend généralement, ces accords télévisés dont Jericho parle pourraient devenir une réalité le plus tôt possible.