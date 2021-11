FOZZY leader et superstar de la lutte Chris Jericho rejoint STRIPE sur scène lors de la « Rock ‘N’ Wrestling Rager At Sea de Chris Jericho : Triple Whammy » croisière fin octobre pour chanter une reprise du JUDAS PRIEST classique « Enfreindre la loi ». Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous.

De retour en juillet 2020, STRIPE‘s michael doux est venu à Jérichola défense après Sébastien Bach accusé FOZZYle chanteur principal de l’utilisation de pistes vocales préenregistrées lors de performances live. À l’époque, Doux a écrit sur ses réseaux sociaux: « Vous savez, c’est drôle, @chrisjerichofozzy n’a rien à prouver en tant que chanteur, lutteur ou personne. Il a réussi et s’est fait un nom. Il est à peu près aussi actif que tous ceux que je connais et c’est aussi un gars formidable avec un grand cœur. C’est aussi mon ami. @stryper l’a fait monter sur scène pour jouer avec nous à @hobanaheim et j’ai été honoré de le faire chanter sur l’une de mes chansons solo il y a quelques années également .

« Mon point? Chris est une personne très talentueuse et un être humain à la terre. Il n’a besoin de la validation de personne. Il a fait sa marque et continuera de le faire. Il était à mon mariage en 2010 et nous avons chanté sur la piste de danse sur le classique de @bonjovi, ‘Vivre d’une prière’ – Souviens-toi de ça Chris? Bon temps.

« Quoi qu’il en soit, je voulais juste dire que Chris est l’homme, et un bon à cela. Je t’aime mon pote ».

En 2012, Jéricho élevé STRIPE tout en discutant de sa foi dans une interview avec Filet de croyance, qui est décrite comme « une grande communauté électronique multiconfessionnelle qui vise à fournir un forum gratuit pour l’information et l’inspiration religieuses, des outils spirituels et des groupes de discussions et de dialogue ». Il a déclaré : « Je suis entré dans le christianisme à travers le rock chrétien, ce qui est une autre raison pour laquelle la musique a toujours été importante pour moi ; c’est à travers STRIPE. Et michael doux et je suis devenu de très très bons amis.

« Quand j’étais au lycée, c’était l’ambition et le destin. Et mon ambition était de jouer de la guitare basse dans un groupe de métal chrétien. Et je me souviens très bien d’avoir eu un groupe dans lequel j’étais STRIPE. Et me voilà, quoi que ce soit – 20, 25 ans plus tard – sur scène en train de chanter avec STRIPE. Cela m’a époustouflé. Ça m’a épaté la tête, mec. J’ai même dit ça au micro : ‘il y a 25 ans, j’ai rêvé que je jouerais dans STRIPE, et maintenant je le suis.’

« Je suis chrétien depuis des années et des années et des années », a-t-il ajouté. « C’est comme ça que j’ai pu aller aussi loin – en ayant toujours Dieu derrière moi. Et je n’ai pas toujours été le meilleur des chrétiens, mais à la fin de la journée, je sais qui est le patron. Et il m’a accordé deux vœux, où si je mourais demain, combien [other] les gens peuvent dire qu’ils l’ont fait, et la réponse est zéro. Combien de personnes ont été championnes du monde dans le WWE et avait un record qui était n ° 1 sur le Panneau d’affichage Graphiques des chercheurs de chaleur ? Je veux dire, il y a peut-être une nouveauté, mais pour un vrai groupe, je pense que je suis le seul ; Je pense que je suis. »



