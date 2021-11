Chris Johnson dit que les Titans sont toujours des prétendants au Super Bowl sans Derrick Henry

Lire du contenu vidéo

Un tir au titre du Super Bowl des Titans ne s’est pas terminé lorsque Derrick Henri s’est blessé dimanche … ainsi dit Chris Johnson, qui raconte TMZ Sports Le Tennessee est toujours « l’équipe à battre ».

Bien sûr, la plupart ne sont pas d’accord avec CJ2K … étant donné qu’Henry – qui devrait rater le reste de la saison après une opération au pied mardi – était le meilleur porteur de ballon de la ligue et de loin le meilleur joueur des Titans avant sa blessure.

c'était le dernier jeu précipité pour derrick henry avant de le voir sur la touche avec la blessure au pied je ne sais pas si c'est arrivé sur cette pièce mais c'est la seule chose que je peux trouver

Mais, Johnson dit qu’il ne s’attend pas du tout à une baisse des Titans à l’avenir … disant qu’il y a tout simplement trop de meneurs de jeu sur la liste pour permettre que cela se produise.

« Nous avons un bon quart-arrière », a déclaré l’ex-star des Titans. « Nous avons deux bons récepteurs là-bas. Donc ça devrait aller. »

Johnson nous dit qu’il s’attend à ce que le Tennessee se transforme davantage en une équipe de passes … bien qu’il ait dit qu’il était confiant si l’équipe devait s’appuyer sur le nouveau contrat. Adrian Peterson, il peut le faire aussi.

« Adrian a pu montrer qu’il était capable d’entrer et de contribuer à n’importe quelle équipe dans laquelle il allait », a déclaré Johnson.

L’ancien porteur de ballon a expliqué qu’une course du Super Bowl des Titans est encore plus que possible … et a même livré un message édifiant aux fans opprimés du Tennessee.

Le premier match sans Henry est prévu dimanche soir contre les Rams – qui, soit dit en passant, viennent d’ajouter von Miller à la liste cette semaine.

Bonne chance!