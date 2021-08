Chris Kael de Five Finger Death Punch a écrit et enregistré onze nouvelles chansons pendant la pandémie : “C’est un disque d’enfer à écouter”

Lors d’une récente apparition sur “Boissons avec Johnny”, l’émission de télévision sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael discuté de la façon dont il s’est occupé pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Au cours de la pause [from touring], j’ai réalisé que j’étais sur le canapé à ne rien faire. Avant de devenir sobre, l’une des choses qui m’a empêché de devenir sobre était le cerveau qui me disait : « Oh, mec, si tu arrêtes, tu ne vas pas être créatif. Vous n’allez pas aimer faire ça. Et puis l’univers s’est exprimé et s’est dit : ‘Enfoiré, tu n’as rien écrit depuis quatre ans. De quoi t’inquiètes-tu, bordel ?’ … Mais une fois que je suis devenu sobre et que j’ai commencé…

“C’est une arme à double tranchant d’être ce musicien sensible que vous pouvez tout ressentir – probablement plus que la plupart des gens”, a-t-il poursuivi. “Vous êtes définitivement trop sensible à tout ce qui se passe autour de vous, et à moins que vous n’ayez un débouché pour cela, c’est difficile à canaliser. Mais heureusement, j’ai de la musique – j’ai la basse, je ‘ J’ai la guitare – et j’ai pu mettre ces sentiments dans la musique l’année dernière. J’ai écrit – je pense que je suis sur la chanson numéro onze en ce moment depuis l’écriture de l’année dernière. Et [it’s been] incroyablement thérapeutique ; juste une sacrée purge.

“En fin de compte, quoi qu’il arrive avec ces chansons, elles ont déjà rempli le but avec lequel je me suis lancé, [which] était de surmonter tout ce que je ressentais l’année dernière et de l’utiliser comme thérapie », a ajouté Kael. même genre de choses. Mais pour le moment, ces chansons ont rempli le but que j’ai écrit l’année dernière, et tout le reste à partir de maintenant est un bonus. Alors, c’est un sacré disque à écouter dans la voiture pendant que je roule [delivering stage-played bass guitars to people who have ordered them].”

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS joué pour la première fois depuis un an et demi le 20 août au Foire de l’État de l’Iowa à Des Moines, Iowa.

Le groupe est récemment entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. En outre, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a commencé à réenregistrer son premier LP, 2007’s “La voie du poing”, pour son 15e anniversaire.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”, qui est sorti l’automne dernier.



