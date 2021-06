Chris Kael de Five Finger Death Punch interprète le classique de Judas Priest avec Steel Panther à Austin (vidéo)

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael rejoint PANTHÈRE D’ACIER sur scène le vendredi 25 juin dernier chez Emo’s à Austin, Texas pour interpréter une reprise du JUDAS PRIEST classique “Vous avez une autre chose à venir”. Séquence vidéo de son apparition — avec l’aimable autorisation de Cela vient de se passer – peut être vu ci-dessous.

Kael rejoint POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS en 2011 en remplacement de Matt Snell, qui a quitté le groupe un an plus tôt pour des raisons qui n’ont pas été dévoilées. Originaire du Kentucky, Kael déplacé vers POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSde Las Vegas pour continuer à jouer de la musique à plein temps. Il a déclaré dans un communiqué sur l’obtention du poste : “N’abandonnez jamais vos rêves. Je suis la preuve vivante qu’avec un travail acharné et un peu de chance, ils peuvent se réaliser.”

En avril dernier, PANTHÈRE D’ACIER a confirmé avoir commencé le processus d’enregistrement de son sixième album studio. La suite de 2019 « Règles des métaux lourds » arrivera provisoirement avant la fin de l’année.

En décembre dernier, PANTHÈRE D’ACIER a sorti une version retravaillée de sa chanson “Baise tout le monde” de « Règles des métaux lourds », maintenant renommé “Putain 2020”. La version nouvellement enregistrée comprenait des versets mis à jour qui reflètent la folie de l’année dernière.

« Règles des métaux lourds » est sorti en septembre 2019. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme une “version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime combiné”, a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris celui de 2017 “Baisser la barre”.

PANTHÈRE D’ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre “Le monde de Wayne”, avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et un overdrive libidinal.”

Il y a treize ans, PANTHÈRE D’ACIER changé son nom de ÉCOLE DE MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’objectif de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.



@5FDPChrisKael Merci d’avoir accroché hier soir ! @Steel_Panther pic.twitter.com/xgWvPjnm71 – Neeko_Lionheart (@Neeko_LionHeart) 27 juin 2021

