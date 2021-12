Chris Kirchner, un homme d’affaires américain, s’est retiré de l’achat du comté de Derby suite à une incapacité à conclure un accord.

Derby est dans une position précaire en raison de la mise sous administration du club par Mel Morris en octobre. On pensait que Kirchner, qui a regardé Derby jouer à Pride Park, était le choix probable pour reprendre les rênes.

Chris Kirchner se retire de l’achat du comté de Derby

Déclaration de Kirchner

Chris Kirchner a déclaré sur Twitter: « C’est avec une réelle tristesse que je peux confirmer que je me retire du processus d’achat du Derby County Football Club. Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès des fans. Comme vous le savez, je suis en pourparlers avec les administrateurs depuis environ deux mois.

« Il y a deux semaines, j’ai fait une offre formelle pour acheter le club. Je crois avoir présenté un plan d’affaires durable à long terme très détaillé, généreux et ambitieux. Cela comprenait l’achat du stade, le financement futur et le maintien du statut de l’académie. Nous avons encore amélioré cette offre aujourd’hui.

«Je voulais convenir d’un accord que je pensais être dans le meilleur intérêt de toutes les parties mais, malheureusement, les dernières 24 heures ont prouvé que ce n’était tout simplement pas possible. C’est donc avec un profond regret que je dois maintenant me retirer et laisser les administrateurs suivre leur propre cours.

« Comme je l’ai fait lorsque je suis entré dans le processus, je veux être transparent dans ce processus et communiquer d’abord et directement avec les fans. Je suis juste désolé que ce ne soit pas de meilleures nouvelles. Je souhaite à tous les supporters du Derby et à tous les membres du club le meilleur pour l’avenir. »

Il a ajouté: « Mon équipe et moi allons devenir propriétaires du club, comme c’était notre objectif lorsque nous nous sommes lancés et que nous allons de l’avant. »

Retard de l’annonce de Preferred Bidders

La déclaration de Kirchner fait suite à l’annonce que les administrateurs de Derby n’annonceront pas d’enchérisseur privilégié avant Noël. Trois offres distinctes avaient été soumises à l’époque et les fans, ainsi que ceux impliqués à Derby, espéraient qu’une décision pourrait être prise après trois mois d’administration.

Carl Jackson, un administrateur, a déclaré : « Les administrateurs conjoints continuent d’avoir des discussions et des négociations positives et fructueuses avec les parties intéressées, mais celles-ci sont complexes et nécessitent la contribution et les décisions d’autres parties prenantes.

«Malgré nos meilleures intentions, il est maintenant peu probable qu’une annonce soit faite avant Noël quant au soumissionnaire préféré. Dès que nous serons en mesure de nommer le soumissionnaire préféré, nous le ferons.

« Nous comprenons et respectons les frustrations de toutes les personnes impliquées dans le Derby County Football Club et en particulier les supporters, que des progrès plus rapides n’aient pas été réalisés, mais nous voulons rassurer toutes ces parties prenantes que nous essayons d’aller le plus rapidement possible. »

Wayner Rooney, le manager de Derby, avait le même espoir que le nombre d’offres formelles signifiait qu’un soumissionnaire préféré pourrait être décidé avant Noël.

