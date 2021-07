Chris Kontos dit que les retrouvailles avec Machine Head pour la tournée d’anniversaire “Burn My Eyes” ont été l’un des “moments les plus cathartiques” de sa vie

Dans une nouvelle interview avec A&P Reacts, l’ancien TÊTE DE LA MACHINE le batteur Chris Kontos a demandé ce que c’était que de se réunir avec le groupe pour le ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire en 2019. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était incroyable. Premièrement, ce qui s’est passé, c’est quand Dave [McClain, drums] et Phil [Demmel, guitar] avait quitté le groupe [in October 2018], je savais que j’allais recevoir un appel. Mon téléphone a complètement explosé avec mes amis et ma famille, et mes e-mails et tous mes réseaux sociaux étaient du genre “Wow, mec”. Ces gars sont partis. Et c’est l’année du 25e anniversaire de ” Brûle-moi les yeux “; c’est un timing étrange. Et je savais que j’allais recevoir un appel. Et je n’allais pas m’appeler, mais je savais que j’allais recevoir l’appel. Et Joey [Huston, MACHINE HEAD‘s longtime manager] m’a appelé et il m’a demandé si je serais prêt à m’asseoir et à en parler. ‘Oui, Joe, je serais heureux de le faire. Et nous avons eu une conversation incroyable.

“Quand vous avez une vingtaine d’années et que vous avez des conflits et que vous avez deux dirigeants au sommet d’une montagne, vous êtes comme deux chèvres de montagne”, a-t-il poursuivi. “Et c’est un peu là où moi et Robb [Flynn, MACHINE HEAD leader] étaient. Nous avions notre propre vision de la vie et notre propre vision de l’endroit où le groupe devait aller. Mais il était clair que c’était Robb‘s bande. Et j’ai lutté avec ça. Il a lutté avec ça. Les autres gars étaient en quelque sorte jetés au milieu de ça.

“Vous ne réalisez pas combien de choses vous poussez dans la vie – surtout quand vous êtes plus jeune et que vous avez cette bravade et ce machisme et l’ego et tout.” Chris ajoutée. “Pour exorciser tout cela et simplement retirer cette boue noire et la jeter sur la table et la regarder ensemble, c’était… Je dis aux gens ceci: même si ce n’était pas une option de partir en tournée avec eux, cela la conversation était si significative et cathartique pour nous deux pour nous dire à quel point nous comptons vraiment l’un pour l’autre, à quel point nous étions blessés après la fin. Robb m’a dit des choses que je n’ai jamais pensé qu’il ressentait, et de même. Et nous avons pu écraser ce bœuf et écraser cette fois-là. Ensuite, nous sommes passés à : « Wow, nous avons ici une réelle opportunité non seulement de progresser TÊTE DE LA MACHINE à travers ce genre de moment difficile pour eux, mais aussi mettre une empreinte sur l’héritage de ” Brûle-moi les yeux “‘ et je le possède vraiment – que c’est un peu un calice de sang pour le groupe. Cela a toujours été une référence. Ils ont sorti des records phénoménaux au fil des ans, mais il y a ça ” Brûle-moi les yeux “ moment qui semble tenir.

“Alors, oui, ce fut l’un des moments les plus cathartiques, les plus purifiants et les plus marquants de ma vie, revenir pour faire ça et se détendre avec les fans.”

Le mois dernier, Flynn a révélé que TÊTE DE LA MACHINE ne reprendrait pas son ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit.

Le ” Brûle-moi les yeux “ La tournée du 25e anniversaire a vu Flynn et le bassiste Jared MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original ” Brûle-moi les yeux “membres de l’ère Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à

Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST), qui ont également tous joué sur le ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire.

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINE‘s ” Brûle-moi les yeux “ La tournée du 25e anniversaire se composait de deux parties : la première partie a vu Flynn et MacEachern jouer aux côtés Kiełtyka et Alston; tandis que la deuxième partie présentait ” Brûle-moi les yeux “ joué dans son intégralité pour la première fois, avec Kontos et fabricant intervenir.

TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single de trois chansons, “Flèches dans les mots du ciel”, le mois dernier. Avec les pistes “Devenir la tempête de feu”, “Pourri” et “Flèches dans les mots du ciel”, l’effort a été enregistré à Studios de morsure de requin à Oakland, en Californie. Joindre Flynn et MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et producteur Zack Ohren.



