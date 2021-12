Chris Lane taquine de grands, grands projets pour son premier Noël en tant que père

voie Chris ne sait pas pour vous, mais les vacances peuvent être une période chargée.

En quelques semaines à peine, le chanteur country a sorti une nouvelle chanson intitulée « Stop Coming Over », prête à lancer une énorme tournée 2022 et a créé une magie hivernale avec son fils de 6 mois. Dutton.

Alors, comment se sent le nouveau papa quelques jours avant Noël ?

« Je peux honnêtement dire que je n’ai jamais été aussi épuisé de ma vie, mais je n’ai jamais eu de meilleurs moments non plus », a partagé Chris en exclusivité avec E! Des nouvelles. « Je n’avais pas prévu d’avoir des enfants, de me marier, rien de tout ça. Pour moi, finir par me marier et avoir un bébé et une vie complètement différente de ce que j’ai vu pour moi-même, honnêtement, je me sens tellement chanceux parce que c’est quelque chose qui Je ne voulais pas mais je n’aurais aucune idée de ce que je ratais. »

L’auteur-compositeur a ajouté : « Nous allons être à Portland, Oregon, pour Noël, rendre visite à la famille de Lauren. Ce sera spécial de partager notre première avec Dutton. »