Chris LeDoux, héros du country et du rodéo, honoré avec une nouvelle compilation

Le 50e anniversaire du premier album de Chris LeDoux sera marqué par Capitol Nashville / UMe et le Chris LeDoux Estate le 2 juillet. Cette date verra la sortie de la nouvelle collection de 13 chansons Wyoming Cowboy – Une collection, compilant certaines des chansons les plus connues de la country et de la star du rodéo.

L’album, qui comprendra également des raretés et d’autres joyaux de studio et live, a été compilé par l’ami de longue date et guitariste de LeDoux, Mark Sissel. Il sera disponible numériquement et sur vinyle, marquant la première apparition dans ce dernier format pour de nombreuses chansons de l’ère CD.

Il y a aussi des débuts numériques sur l’anthologie pour deux morceaux rares, «Oklahoma Hospitality» (auto-sorti en 1978 sur un album uniquement au Royaume-Uni, et jamais sorti aux États-Unis) et «Album Intro», d’un tout aussi long hors de -print 1975 record.

C’est en 1971 que LeDoux, un jeune cow-boy du circuit professionnel du rodéo, commence à écrire et interpréter ses chansons authentiques inspirées de son style de vie occidental et de l’Ouest américain. Prenant une voie indépendante, et avec l’aide de ses parents, il forme le label American Cowboy Songs pour la sortie de son premier album, Songs Of Rodeo Life.

Au cours de sa carrière de rodéo, LeDoux a remporté de nombreux prix régionaux et la très convoitée Boucle d’or pour le titre mondial à cru au rodéo de la finale nationale de 1976. Mais finalement, cela a cédé la place à sa carrière musicale encore plus réussie. À la fin des années 1980, résistant à de multiples offres de signature auprès d’un grand label, LeDoux avait autoproduit 22 albums avec des ventes de plus de 250 000 exemplaires.

Une autre approbation inestimable est venue quand une croissance rapide Garth Brooks, dans son premier hit country Top 10, «Much Too Young (To Feel This Damn Old)», incluait les paroles: «Une cassette usée de Chris LeDoux, des femmes solitaires et du mauvais alcool / Semblent être les seuls amis que je ‘ Je suis parti du tout.

LeDoux a ensuite signé avec Liberty, filiale de Capitol Records, et a sorti son premier album sur un grand label, Western Underground, en 1991. L’année suivante a apporté son Top 10 country hit avec Brooks, “Whatcha Gonna Do With A Cowboy”, de l’album de vente d’or de LeDoux du même nom. Son catalogue de grandes marques a généré des ventes d’environ six millions d’exemplaires. LeDoux est décédé tragiquement d’une forme rare de cancer en 2005, alors qu’il n’avait que 56 ans.

La vie et l’œuvre de cet artiste singulier seront célébrées en juillet lors du 125e Cheyenne Frontier Day, le plus grand rodéo en plein air et événement western au monde, à Cheyenne, Wyoming. L’événement de dix jours est entièrement dédié à LeDoux, et comprendra une performance à guichets fermés lors de sa soirée d’ouverture, le 23 juillet, par Garth Brooks et le fils de Chris Ned LeDoux, un artiste country à succès à part entière.

Plus tôt dans la journée, le festival sera lancé avec le dévoilement d’une statue en bronze de LeDoux, à ajouter à la collection de sculptures sur Frontier Park qui honore ses liens avec les mondes du rodéo et de la musique, La statue est conçue par l’artiste D. Michael Thomas, et suit une sculpture similaire pour le Chris LeDoux Memorial Park dans sa ville natale de Kaycee, Wyo.

La nouvelle statue de bronze grandeur nature et demie a LeDoux chevauchant son cheval, Stormy Weather, pour le Championnat du monde d’équitation à cru 1976, avec une guitare sur une base en forme de flèche représentant le logo CFD.

Wyoming Cowboy – A Collection présente la combinaison autoproclamée de LeDoux de «western soul, sagebrush blues, cowboy folk et rodéo rock’n’roll. Il comprend des favoris tels que «County Fair», «Cadillac Cowboy», l’épopée «This Cowboy’s Hat», «Western Skies», «Look At You Girl», «Hooked On An 8-Second Ride», le duo avec Brooks et un autre avec Charlie Daniels sur “Même les cowboys aiment un petit rock and roll.”

L’album a également une collaboration posthume entre LeDoux et son fils Ned sur «We Ain’t Got It All», que Ned a écrit avec le producteur, auteur-compositeur de Nashville et plusieurs lauréats du prix CMA Mac McAnally. «Le catalogue de musique de mon père est intemporel et comprend tant de bons disques et j’adore chacun d’eux», déclare Ned LeDoux. «Cette nouvelle collection rend hommage au 50e anniversaire de ses débuts dans la musique et est un bel aperçu de qui il était et du sujet sur lequel il aimait écrire: les cow-boys, la vie de rodéo, le véritable amour et rester positif.»

Wyoming Cowboy – A Collection sort le 2 juillet et est disponible en précommande.

La tracklist de The Wyoming Cowboy – A Collection est:

Face A

1. Cieux occidentaux

2. Foire du comté

3. Regarde ta fille

4. Whatcha Gonna Do With A Cowboy (avec Garth Brooks)

5. Même les cowboys aiment un petit rock and roll (avec Charlie Daniels)

6. Nous n’avons pas tout (Ned LeDoux)

7. Hospitalité en Oklahoma

Côté B

1. Intro de l’album

2. Dix-sept

3. Accroché à un tour de 8 secondes

4. Cadillac Cowboy

5. Ce chapeau de cowboy

6. Petit hors-la-loi aux cheveux longs (Live)