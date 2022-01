Chris Maguire de Lincoln City en pole position pour remporter la «Maison S *** de l’année» après avoir célébré le visage du patron de Sunderland, Lee Johnson, alors qu’un triplé fait couler l’ancien club

C’est très tôt en 2022, mais Chris Maguire de Lincoln City a peut-être déjà terminé la «Maison S *** de l’année».

Après avoir marqué contre son ancienne équipe, Sunderland, mardi soir, il n’a pas célébré mais a ensuite sprinté vers son ex-boss, Lee Johnson, et l’a confronté dans la zone technique.

Maguire n’a pas pu s’en empêcher

Non seulement le premier but de Maguire a été une frappe fantastique, mais c’était aussi le premier des trois qu’il a marqué au Stadium of Light, alors qu’une équipe de Lincoln épuisée, qui n’avait que quatre remplaçants, a gagné 3-1 contre les poursuivants de la promotion.

Le milieu de terrain a peut-être eu la chance d’être sur le terrain pour marquer son triplé, après qu’un tacle haut sur Carl Winchester n’ait été sanctionné par l’arbitre d’un carton jaune.

Maguire a décidé de ne pas célébrer de manière aussi provocante lorsqu’il a mis en sac son deuxième et son troisième de la nuit, déclarant qu’il « avait parlé sur le terrain ».

«C’était une accumulation de choses. Je pensais que j’avais été malmené pendant mon séjour ici – cela ne s’est pas terminé comme je le voulais », a déclaré Maguire à Sky Sports après le match.

Le milieu de terrain a décidé de ne pas célébrer lorsqu’il a marqué ses deuxième et troisième de la nuit

« J’ai reçu un carton jaune dès le début, et j’ai regardé et [Johnson] essayait de me faire expulser.

Il a ajouté : « Je ne peux pas vous dire ce que j’ai dit mais je pense que j’ai fait mon discours sur le terrain. C’était juste un peu ironique pendant mes 6 derniers mois ici. Cela s’est mal terminé pour moi.

« J’espère que les fans de Sunderland sont d’accord avec moi. Je me faisais huer mais je n’ai que de l’admiration et du respect pour eux. J’ai adoré mon séjour ici.

L’ex-homme de Sunderland a également remporté un penalty, car Winchester a été expulsé

«Je ne voulais pas du tout leur manquer de respect. J’espère qu’ils pourront voir de mon point de vue comment cela s’est terminé pour moi ici.

Après avoir vu le moment étonnant, l’utilisateur de Twitter @Ben_G27 a posté : « S *** maison de l’année. Rien ne battra ça.

Et il est difficile d’être en désaccord.

Pendant ce temps, les choses sont allées de mal en pis pour Johnson lorsqu’il a été expulsé dans les arrêts de jeu.

Johnson s’est impliqué dans une bagarre à la fin du match

Et a reçu un carton rouge par l’arbitre

Après que son défenseur, le jeune de Manchester City en prêt Callum Doyle, se soit attaqué au milieu de terrain adverse Conor McGrandles, l’homme de Lincoln s’est affronté à Doyle, avant que son patron ne s’implique.

Johnson a précédé pour attraper le milieu de terrain écossais autour du cou, ne laissant à l’arbitre d’autre choix que de l’expulser.

Quand il pleut, ça se déverse.

