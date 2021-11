Chris Marek a un cœur à cœur avec Matt Roloff avant d’épouser Amy

Avant d’épouser Amy Roloff, Chris Marek est devenu vulnérable avec son ex-mari, Matt Roloff, à propos de ses nerfs. Dans l’émission spéciale de deux heures sur le mariage de Little People, Big World de TLC mardi, Marek travaillait avec Matt pour l’aider à préparer la cérémonie d’août à Roloff Farms lorsqu’il a admis qu’il était « nerveux » à propos du mariage à venir.

« Bien sûr que je me sens nerveux, Matt », a admis Marek à la question de Roloff. « Je n’ai jamais fait cela auparavant. » La partie la plus angoissante pour Marek était d’avoir toute l’attention sur lui, surtout au moment de réciter leurs vœux, qu’il n’avait pas encore écrit. Matt lui a conseillé de laisser ses émotions « couler », mais Marek a admis qu’il avait du mal à être émotif en public.

« Je suis d’accord avec, vous savez, [showing] mes émotions en privé », a-t-il partagé avec Matt. « Je n’aime pas que beaucoup de gens me regardent. » Les deux hommes ont ensuite expliqué comment ils sont devenus plus émotifs au fil des ans, avec tout, des publicités aux films » les rendant « un peu larmoyants ».

Au mariage, Marek a suivi les conseils de Matt, devenant ému en récitant ses vœux à Amy. « Vous avez été une surprise très inattendue. Je ne pense pas que ce fut le coup de foudre pour nous deux – pour l’un ou l’autre. Notre amour est né d’une connexion beaucoup plus profonde qui vient avec le temps, l’expérience et un terrain d’entente », a-t-il déclaré. dit à sa fiancée. « Tu es enfin celui en qui j’ai trouvé en qui je peux faire confiance à mon cœur. Je te fais cette promesse de faire tout ce que je peux pour mériter ton amour et ne jamais te briser le cœur. »

Amy a été clairement impressionnée par ses vœux avant de répondre par les siens. « Chris, tu me fais sourire, tu me fais rire. Tu m’as aidé à rouvrir mon cœur petit à petit parce que tu étais aussi disposé à m’ouvrir le tien », a-t-elle déclaré. « Cela ne s’est pas produit tout de suite, mais progressivement, et c’est ce que j’aime chez toi – ta sincérité, ton honnêteté, ta réalité, et tu étais aussi prêt à prendre ce risque avec moi. Tu es devenu mon meilleur ami. Tu es définitivement mon partenaire, mon amour, mon coéquipier et celui avec qui j’ai hâte de faire ce voyage de vie pour le reste de ma vie. »

Avant l’émission spéciale de mardi, Amy a dit à PopCulture.com qu’elle espérait que les gens retiendraient une leçon importante sur l’amour de son histoire. « J’espère juste que les gens voient dans une deuxième relation pour moi – et une première pour lui – que l’amour vient à n’importe quel moment de votre vie », a-t-elle déclaré. « Vous le cherchez peut-être, peut-être pas, mais au moins soyez ouvert. Parce que c’est une chose merveilleuse quand cela entre dans votre vie ou revient dans votre vie. »