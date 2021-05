Chris Martin de Coldplay rend hommage aux médecins et aux infirmières lors du set de Glastonbury

C

Le leader de oldplay Chris Martin a dédié une chanson aux travailleurs de première ligne alors que le groupe se produisait pendant la diffusion en direct de cinq heures de Glastonbury, qui a été rendue gratuite après que des problèmes techniques ont vu de nombreux détenteurs de billets incapables d’y accéder.

Le groupe figurait parmi les artistes à l’affiche de l’événement mondial Live At Worthy Farm, qui devait commencer samedi à 19 heures, heure britannique, mais qui a été retardé jusqu’à deux heures.

Certains détenteurs de billets ont signalé sur les réseaux sociaux qu’ils n’avaient pas pu accéder au flux en raison d’un message d’erreur «codes non valides».

À la suite du retard, les co-promoteurs et producteurs de l’émission, Driift Live, ont annoncé qu’ils fournissaient un lien gratuit. Ils ont ensuite tweeté pour dire qu’ils offraient aux personnes concernées sur le fuseau horaire BST un accès étendu au flux dimanche, ainsi qu’un remboursement pour ceux qui en avaient besoin.

LIRE LA SUITE

Leur déclaration a ajouté: «Tous les autres acheteurs de billets pour les autres flux chronométrés restent inchangés. Nous adressons nos sincères excuses à tous ceux qui ont été touchés par les problèmes techniques de ce soir, mais nous espérons qu’ils pourront tous profiter de ce spectacle incroyable au cours des prochains jours.

L’organisatrice du festival de Glastonbury, Emily Eavis, s’est également excusée pour les problèmes techniques.

Elle a tweeté: «Je suis tellement désolée pour les problèmes avec le flux ce soir. Si vous n’avez pas pu continuer, on me dit que le nouveau lien (http://Ink.to/ liveatworthyfarm) fonctionne.

«Nous nous assurerons évidemment de montrer à nouveau tout le film à partir de demain et de vous donner la chance de rattraper les morceaux que vous avez manqués. J’espère vraiment que vous pourrez profiter du reste ce soir. Et, encore une fois, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont eu des problèmes.

Coldplay a livré une performance énergique devant la Pyramid Stage qui comprenait des succès comme The Scientist, Viva La Vida et Clocks.

Le groupe a commencé avec leur nouvelle chanson Higher Power, qu’ils ont récemment ouvert les Brit Awards en se produisant depuis un ponton sur la Tamise.

Alors que Martin se lançait dans The Scientist, il a déclaré: «D’où que vous regardiez, nous vous envoyons notre amour et nous souhaitons que vous soyez ici.»

Glastonbury présente Live at Worthy Farm / PA Media

Le chanteur a également fait référence au temps qui, à la manière de Glastonbury, a vu la pluie tomber pendant qu’ils jouaient, Martin disant: «C’est très étrange mais très amusant, et nous avons apporté nos propres effets de pluie spéciaux, (il) semble complètement authentique et je Je veux juste que vous vous sentiez tous mieux si vous regardez ça.

«S’il y a un jour où vous ne vouliez pas être dans un peloton, c’est probablement aujourd’hui mais… nous sommes heureux d’être ici, si heureux. Nous tenons à remercier les Eavise et tous ceux qui ont compris cela parce que cela a été un gros problème et que c’est la première fois que nous jouons contre des milliers et des milliers de vaches, alors j’espère que tout va bien.

Présentant leur chanson Fix You, il a dit que c’était «pour tous les médecins et infirmières, tous ceux qui ont travaillé si dur».

Également à l’affiche, Damon Albarn a rendu hommage au batteur afrobeat Tony Allen, après sa mort à l’âge de 79 ans l’année dernière.

Avant d’interpréter The Good, The Bad et The Queen’s The Poison Tree, Albarn a déclaré que la chanson lui convenait en quelque sorte comme un souvenir et vraiment pour le Tony de tout le monde parce que tout le monde a ressenti une sorte de perte pendant cette période, donc c’est pour Tony de tout le monde. .

Glastonbury présente Live at Worthy Farm / PA Media

Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead ont lancé la musique de leur nouveau projet, The Smile, qui comprend également le batteur Tom Skinner (qui joue dans Sons of Kemet), ainsi que le producteur de Radiohead Nigel Godrich.

Le sourire est nommé d’après le poème de Ted Hughes du même nom.

Le groupe Wolf Alice, lauréat du prix Mercury, a été le premier à se produire lors de l’événement, qui avait vu des gens payer 20 £ pour un billet avant que le flux ne soit mis à disposition gratuitement.

Le fondateur du festival, Michael Eavis, a livré une narration orale avant la performance de Wolf Alice, qui a été suivie par une performance orale du poète Kae Tempest.

Michael Kiwanuka, lauréat du prix Mercury de l’année dernière, a interprété les chansons Hero et Cold Little Heart pendant son set, tandis que George Ezra a ouvert son set avec sa chanson populaire Blame It On Me.

Glastonbury présente Live at Worthy Farm / PA Media

Le musicien britannique Kano a reçu des éloges sur les réseaux sociaux pour sa performance percutante, avec un téléspectateur tweetant: “Très bien @glastonbury vous vous êtes racheté.”

Un autre a tweeté: «Nous avons peut-être manqué la moitié des actes, mais Kano est en train de tuer ça !! Le clou de la nuit! @glastonbury @TheRealKano ».

L’événement comprenait également des performances de Jorja Smith, Haim et DJ Honey Dijon ft Roisin Murphy, ainsi qu’une lecture de poème de George The Poet.

Le spectacle de samedi soir soutiendra Oxfam, Greenpeace et WaterAid, les trois principaux partenaires caritatifs du festival, après l’annulation du festival complet pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus.