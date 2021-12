Chris Martin de Coldplay révèle quand le groupe arrêtera de faire de la musique

Dans les nouvelles qui ont secoué les médias sociaux cette semaine, le leader de Coldplay, Chris Martin, a confirmé que le groupe – composé de Martin, Guy Berryman, Will Champion et Jonny Buckland – cesserait de faire de la musique très bientôt. En discutant avec la BBC pour une émission sur le thème de Noël, Martin a révélé que le groupe prendrait sa retraite en 2025. Dans l’aveu partagé avec l’animateur britannique Jo Whiley pour l’émission matinale de BBC Radio 2, on a demandé à Martin s’il y avait eu un moment où le groupe le ferait jamais juste « arrêter », ce à quoi il a répondu qu’il y en avait.

« Eh bien, je sais – je peux vous le dire, » répondit-il avec hésitation. « Nous allons faire – je pense que nous en avons trois autres – notre dernier album à proprement parler sortira fin 2025. Et je pense qu’après cela, nous ne ferons qu’une tournée – et peut-être que nous ferons une sorte de collaboration. ou – mais le catalogue Coldplay pour ainsi dire, se termine alors. »

Selon la BBC, Whiley a déclaré à sa collègue radio DJ Zoe Bell que Martin, qui est souvent « d’une honnêteté désarmante » dans leurs interviews, n’est également « jamais tout à fait sûr s’il plaisante ou est extrêmement sérieux ». Pourtant, les commentaires de l’homme de 44 ans concordent avec les remarques qu’il a faites lors de la sortie du neuvième album studio du groupe, Music of the Spheres, disant à NME qu’ils avaient l’intention de faire 12 albums puis de s’arrêter. « C’est beaucoup de tout investir dans leur création. J’adore ça et c’est incroyable, mais c’est aussi très intense. est ce que nous sommes censés faire », avait-il déclaré à l’époque. Interrogé davantage sur la réponse, Martin a répondu: « Je ne pense pas que ce soit ce que nous ferons. Je sais que c’est ce que nous ferons en termes d’albums studio. »

Coldplay a fait son entrée sur la scène en 2000 avec le tube à succès « Yellow » et a depuis vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et remporté sept Grammy Awards depuis leurs débuts, Parachutes. Signé à l’origine chez Parlophone en 1999 lorsque le label était sous EMI, le groupe s’est frayé un chemin vers plusieurs labels grâce à des acquisitions et a finalement rejoint Atlantic de Warner Music Group en 2014 avant leur album Ghost Stories. Cependant, Variety a rapporté plus tôt cette année que le groupe « a prolongé son accord avec Warner Music Group via un nouvel accord à long terme avec Parlophone et Atlantic Records », ce qui signifie que leurs trois derniers albums seront avec WMG.