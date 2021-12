Chris Martin vend le manoir de Malibu qu’il partageait avec Dakota Johnson

Christophe Martin vous avez trouvé un nouveau coin de paradis.

Près d’un an après avoir emménagé dans une maison de 12,5 millions de dollars à Malibu avec Dakota Johnson, a déclaré une source immobilière à E! Nouvelles que le Jeu froid Le leader, 44 ans, a vendu la propriété à profit et acheté un autre manoir dans la région.

« Chris a acheté et vendu à Malibu à la mi-décembre », a déclaré l’initié. « Il a reçu une offre hors marché sur sa maison de style Nantucket pour près de 2 millions de dollars de plus que ce qu’il avait payé, et il l’a acceptée. »

Non seulement Chris a retiré le centime brillant de la vente, mais il a également pu investir l’argent dans une nouvelle maison « dans un endroit plus privé et souhaitable pour 14,4 millions de dollars », selon la source.

« Il aime le [Malibu] zone et a ramassé des propriétés « , ajoute l’initié. Il sait que c’est un excellent retour sur investissement et il apprécie le processus. «