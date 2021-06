Chris Matthews rejoint Joy Reid un an après la sortie de MSNBC ⋆ 10z viral

Ancien hôte de longue date du Hardball Chris Matthews, qui a quitté MSNBC en mars dernier au milieu de controverses et d’allégations de commentaires inappropriés, fera sa première apparition sur le réseau depuis plus d’un an dans l’épisode de mardi de The ReidOut.

Matthews et l’hôte de ReidOut Joy Reid a utilisé Twitter pour taquiner l’apparence de ce soir.

Je ne pourrais pas être plus excité de parler avec @JoyAnnReid ce soir dans son émission @thereidout. Branchez-vous à 19 h HAE. A bientôt, Joy ! #Ce pays – Chris Matthews (@HardballChris) 1er juin 2021

«Je ne pourrais pas être plus excité de parler avec @JoyAnnReid ce soir dans son émission @thereidout. Branchez-vous à 19 h HAE. A bientôt, Joy ! #ThisCountry », a posté Matthews sur Twitter, faisant référence à son nouveau livre, This Country.

Devinez qui est de retour et traîne avec moi sur @thereidout ce soir ?? Mon copain et l’une des personnes qui m’ont offert une pause carrière cruciale il y a longtemps, le grand @HardballChris, qui a sorti un nouveau livre fantastique aujourd’hui : #ThisCountry. A bientôt… et Chris… à 7h !! https://t.co/NPb8hvluJD pic.twitter.com/hox8jpuVeB – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid 😷 (@JoyAnnReid) 1er juin 2021

“Devinez qui est de retour et traîne avec moi sur @theredout ce soir ??” Reid a tweeté, avec une photo d’elle et Matthews. «Mon pote et l’une des personnes qui m’ont offert une rupture de carrière cruciale dans la journée, le grand @HardballChris, qui a sorti un nouveau livre fantastique aujourd’hui : #ThisCountry. Rendez-vous … et Chris … à 7 ans !!”

Matthews a brusquement quitté le réseau en mars dernier, annonçant sa retraite dans son émission et déclarant que “les jeunes générations sont prêtes à prendre les rênes”. Matthews faisait face à des allégations de harcèlement sexuel et faisait des commentaires inappropriés à l’époque, a par la suite rapporté Vanity Fair.

Reid, qui a repris le créneau horaire de Matthews en juillet, a longtemps considéré Matthews comme un « supporter et ami », et au moment de sa retraite, Reid a tweeté qu’elle était « sous le choc » de la nouvelle de son départ.

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]