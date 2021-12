Chris Noth abandonné par l’agence alors qu’il nie les allégations d’agression sexuelle

La femme a déclaré au média que Noth l’avait pelotée et l’avait tirée à plusieurs reprises sur ses genoux, ce qui « la déconcertait à l’époque parce que, à un certain niveau, c’était excitant », notant son rôle dans Sex and the City. La femme a déclaré qu’à la fin de son quart de travail, vers 1 heure du matin, elle s’était dirigée vers le bureau pour récupérer son chèque de paie et l’acteur l’a suivie et a initié un acte sexuel, après quoi elle l’a repoussé.

« Il n’entendait pas ‘non' », a-t-elle dit, « mais il m’a entendu quand j’ai dit ‘pas ici’ et l’a convaincu que je le rencontrerais ailleurs. »

Les femmes ont déclaré que Noth s’était arrêté et qu’elle avait pu partir, après quoi il lui a dit qu’il enverrait une voiture une fois qu’il serait arrivé à son appartement et aurait quitté le restaurant. Elle a déclaré qu’elle était retournée chez elle sans avoir l’intention de rencontrer Noth, qui lui aurait envoyé un texto pour son adresse. Elle a dit qu’elle n’avait pas répondu.

« L’histoire est une fabrication complète, et les prétendus récits détaillés tout au long se lisent comme une mauvaise fiction », a déclaré le représentant de Noth dans une déclaration à NBC News et à d’autres médias. « Chris ne sait pas qui est cet individu et, comme indiqué hier, a franchi et ne franchirait jamais cette ligne. »