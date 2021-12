Chris Noth abandonné par une agence artistique alors qu’une troisième femme l’accuse d’agression sexuelle

Les retombées pour l’ancien de « Sex and the City » Chris Noth se sont poursuivies tout le week-end alors que l’acteur était accusé par une troisième femme d’agression sexuelle et qu’une vieille histoire de tabloïd sur l’ex-petite amie Beverly Johnson a refait surface.

Noth a été abandonné par son agence artistique, A3 Artists Agency, qui l’avait signé en octobre.

« Je peux confirmer que Chris Noth n’est plus un client de A3 Artists Agency », a déclaré lundi un porte-parole de la tenue bicoastale au Times.

La semaine dernière, l’acteur de « The Good Wife » était accusé par deux femmes victimes d’agressions sexuelles en 2004 et 2015 ; les femmes ont déclaré avoir été déclenchées par son retour sur le petit écran et ont détaillé leurs récits dans le Hollywood Reporter. Le lendemain, l’actrice et réalisatrice Zoe Lister-Jones a accusé l’acteur d’inconduite sur le tournage de « Law & Order ». Vendredi soir, le Daily Beast a publié les allégations d’un cadre technique de 30 ans qui prétendait que Noth s’était imposée à elle dans le back-office d’un restaurant de Midtown en 2010. Elle avait 18 ans à l’époque.

Noth, 67 ans, a nié les allégations initiales des deux femmes, les décrivant comme « catégoriquement fausses », et a également nié celles formulées par le responsable technique du Daily Beast.

« L’histoire est une fabrication complète, et les récits présumés détaillés tout au long se lisent comme une mauvaise fiction », a déclaré un porte-parole de Noth dans une déclaration au Times. « Comme Chris l’a déclaré [Thursday], il a franchi et ne franchira jamais cette ligne.

Mais la réputation professionnelle de l’acteur en prend un coup.

La société de fitness Peloton – qui vend le vélo stationnaire qui est tombé dans l’infamie après son implication apparente dans la disparition de son personnage M. Big dans « And Just Like That… » – a rapidement sorti une publicité virale mettant en vedette Noth. Et un accord de 12 millions de dollars pour acquérir sa marque de tequila Ambhar a également échoué à la suite d’allégations, selon le New York Post et Fox Business.

Pendant ce temps, une vieille histoire du National Enquirer sur son ex-petite amie, l’ancienne mannequin Beverly Johnson, a refait surface sur les réseaux sociaux et a dépoussiéré des documents judiciaires de 1995 dans lesquels Johnson affirmait que Noth l’avait « battue » et avait proféré des violences physiques et des menaces de mort. Ils dataient de 1990 à 1995. Aucune accusation n’a été déposée contre Noth.

Noth a depuis épousé l’actrice et femme d’affaires Tara Wilson, avec qui il partage deux fils adolescents. Les deux ont assisté à la première new-yorkaise fastueuse de « Et juste comme ça… » ensemble plus tôt ce mois-ci, et ont montré un front uni tout en s’embrassant pour les caméras. D’autres articles de tabloïd se sont concentrés sur Wilson et sa réaction aux allégations, y compris l’une des femmes le citant comme ayant prétendument dit que la monogamie est une « imposture ».